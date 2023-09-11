«Очень важно сохранять темп»: Андрей Воробьёв обсудил с кандидатами в губернаторы Подмосковья дальнейшую работу

Фото: Сергей Хакимов

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня встретился с другими кандидатами в губернаторы.

Напомним, выборы руководителя региона на ближайшие 5 лет проходили 8-10 сентября, а в гонке участвовали четыре человека. По предварительным данным выдвинутый партией «Единая Россия» Андрей Воробьёв набрал 83,68%. Представитель КПРФ Александр Наумов - 6,37%. Чуть меньше - 4,82% и 4,06% - соответственно, у Кирилла Жигарева (ЛДПР) и Анатолия Никитина («Справедливая Россия - За правду»).

Наумов, Жигарев и Никитин являются действующими депутатами Московской областной думы. Поэтому Андрей Воробьёв поблагодарил их за активное участие в жизни региона и попросил и в дальнейшем работать на благо Подмосковья. Независимо от итогов голосования.

- Хочу поблагодарить вас за участие, каждый из вас представляет системную политическую силу, живет в Подмосковье и регулярно проводит встречи с жителями, независимо от того избирательная это кампания или нет, - отметил губернатор. - Всем нам небезразлично, какие перемены происходят в городах, и частота этих встреч, обращений, особенно в период предвыборной кампании, весьма значительная. Хочу попросить вас также активно участвовать в жизни Подмосковья, мы вместе будем решать проблемы, которые беспокоят жителей.

В числе вопросов, которые наиболее важны жителей Московской области Андрей Воробьёв назвал воду, тепло, парки, дороги, тротуары, вопросы образования и здравоохранения.

- Очень важно сохранять темп, надеюсь, что совместная работа будет обеспечивать перемены в нашем любимом Подмосковье.

Кирилл Жигарев уже второй раз участвовал в качестве кандидата в выборах губернатора и отметил полную прозрачность процесса.

- Я могу абсолютно без какой-либо лести сказать, что эта кампания была, наверное, одной из самых спокойных и, можно сказать, чистых. От наших наблюдателей вообще практически не было жалоб. На всех участках было спокойно, никаких резких, взрывных ситуаций не наблюдалось.

Общаясь с губернатором, кандидаты рассказали о темах, которые чаще всего возникали во время предвыборных встреч с избирателями в разных городских округах. Кирилл Жигарев отметил, что многих жителей волнует тема парковок. Число новых жилых комплексов постоянно растет, дома строятся, а мест для машин не хватает.

- Это вопрос напрямую к нам, - ответил губернатор. - Вы знаете, что государственный фонд принял решение - теперь мы, регион, можем самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся парковок. Я с вами абсолютно солидарен: тема транспорта, автобусов, парковок - самая заметная. В пятницу я буду выступать в Мособлдуме, изменения в правительстве Московской области будут касаться, в том числе, и транспортного блока. И здесь нам будет нужна очень активная коммуникация с жителями, разъяснения. Есть определённая культура, сложившаяся десятилетиями, что машину можно оставлять на тротуаре и газоне. Но с этой привычкой надо будет расстаться для того, чтобы и скорая помощь могла проехать, и мусор вовремя убирали - все это очень важно.

Александр Наумов отметил важность работы по поддержке участников СВО, которую проводит Московская область.

- Думаю, у нас будет еще один повод встретиться в Фонде защитников Отечества, чтобы комплексно обсудить вопросы тех, кому нужна поддержка, помощь, - сказал Андрей Воробьёв. - Мы для этого с вами и работаем, поэтому в первую очередь должны быть рядом с такими людьми, семьями.

Анатолий Никитин озвучил свою идею, как можно увеличить поступления в бюджет Подмосковья:

- Мы посчитали, что если сделаем за территорией ЦКАДа свободную экономическую зону, то сможем в разы увеличить количество денег приходящих в бюджет, а это поможет совсем по-другому подходить к инициативам и запустить все программы, которые сейчас работают.

Андрей Воробьёв рассказал, что в конце текущей недели, 15 сентября, планирует представить депутатам Московской областной думы новое региональное правительство. Пообещал, что темы, о которых рассказали кандидаты в губернаторы, обязательно будут взяты в проработку.