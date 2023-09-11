«Поиграли мы немножко»: 11-летняя девочка с друзьями разнесла квартиру отца во время секретной вечеринки

В отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что его квартиру разгромили и пропали деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поначалу это происшествие на северо-востоке Москвы казалось самой загадочной кражей века. Кто-то забрался в квартиру столичного предпринимателя на Лосевской улице, пока сам он был в другом городе. Пропали ценные вещи. При этом воры разнесли полквартиры (хотя никаких сейфов и особо дорогих ценностей в доме не было) и даже соседей умудрились затопить.

Самое удивительное, что в квартиру злоумышленники попали, не взломав дверь, а открыв замок. Уходя, также закрыли ее на ключ.

- В отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что в его квартире нарушен порядок вещей и пропали деньги, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские начали проверку. По словам источника в правоохранительных органах, сотрудники подняли записи с камер видеонаблюдения. И тут выяснилась интересная деталь.

Оказалось, что в отсутствие мужчины в квартиру приходила его 11-летняя дочь. Да не одна.

- С женой мужчина в разводе. Но некоторое время назад он оставил дочери ключи, разрешив приходить в гости, когда ей захочется, - говорит источник.

О том, что уезжает на отдых, москвич дочку предупредил. И та, судя по всему, решила отсутствием родителя воспользоваться, устроив в его хоромах секретную вечеринку для своих.

По данным KP.RU, на вписку подтянулись несколько друзей и подруг девочки - ученики 5-7 классов. Ну и, как в классическом стихотворении Эдуарда Успенского, «просто приходил Сережка, поиграли мы немножко». Играя во взрослых, школяры попытались устроить пенную вечеринку и опустошили запасы элитного алкоголя в папином баре. (Насколько крепко опустошили, история умалчивает). После того, как стало понятно, что тусовка зашла слишком далеко, девочка с друзьями поспешила из квартиры сбежать. Отцу рассказать о случившему побоялась.

- Когда стало понятно, кто на самом деле побывал в его доме, мужчина снова приехал в полицию и свое заявление отозвал, - сообщил источник. - По его словам, пропавшие деньги нашлись.