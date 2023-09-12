Безоговорочная победа: Москва проголосовала за Сергея Собянина

Президент России поддержал самые значимые проекты столицы, дав в этом году старт движению по БКЛ, МЦД-3 и МЦД-4. Фото: mos.ru

8, 9 и 10 сентября в России проходили выборы. Москвичи выбирали мэра столицы, и главной интригой прошедших выходных было не только имя победителя, но и его отрыв от конкурентов. Процент явки в этом году составил 42,5% (3 млн 269 тысяч 905 человек) - это значительно больше, чем на предыдущих выборах (явка на выборах мэра Москвы в 2018 году составила 30,86%). По предварительным данным, Сергей Собянин набрал почти 77%, как в ДЭГ, так и на всех городских участках. Учитывая, что за три дня с помощью Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проголосовали 2,7 млн москвичей, а лично - 687 тысяч (116 тыс. - на дому, 571 - при помощи бумажных бюллетеней), победа действующего мэра на выборах вполне очевидна. Эксперты констатируют: такой успех - результат хорошо проделанной работы.

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО

- Вот я смотрю в свое окно, и у меня там - доказательство успешности Собянина: метро, которого здесь не было никогда, - научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета Дмитрий Журавлев купил квартиру в Солнцево лет 15 назад, и уже тогда ему обещали метро в этом районе. Но появилось оно только при Сергее Собянине. - Вот вам и ответ: главная причина победы мэра - то, что он действует. Его избирательная кампания - это построенные линии метро, созданные парки, реконструированные больницы. Это и есть основа доверия к нему со стороны людей: его действиям проще верить, чем словам конкурентов.

Примерно о том же говорят и другие эксперты: своими голосами москвичи поддержали не только действующего мэра Москвы, но и ту программу развития города, которую он успешно реализовывает уже сейчас. А с учетом того, что, по предварительным данным, перевес в его пользу отмечается не только при электронном голосовании, но и при подсчете бумажных бланков, можно говорить о том, что изменениями в городе довольны разные слои и возрастные группы населения.

- У разных социальных групп - разные основания поддержки Собянина, - объясняет председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Но база одна: в Москве удобно жить, город развивается, и жизнь людей улучшается буквально на глазах. Программа Собянина носила очень хороший, комплексный характер с очень четкими проработками до уровня каждого района. Поэтому люди и готовы были его поддержать.

ТЕХНОЛОГИИ НА ВООРУЖЕНИИ

Более того, выразить свое отношение к власти оказалось очень просто. Ведь и тут власти сработали на опережение, годами развивая сервисы электронного взаимодействия с горожанами:

- В пользу Собянина сработали не только эффективность его политики в разных сферах, что повысило уровень доверия к нему, но и качественный коммуникативный интерфейс, который мэрия и лично Собянин создали для учета мнения граждан, - считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. - Это и портал mos.ru, и система «Мои документы» (она же тоже в свое время в Москве начиналась), и «Активный гражданин». И конечно, система Дистанционного электронного голосования. Все это системы глобальной коммуникации. И благодаря тому, что московские власти успешно их развивают, люди начали воспринимают государство как сервис. И выборы - тоже.

По мнению директора Центра политического анализа Павла Данилина, система ДЭГ сильно повлияла на процент явки в Москве, как и трехдневное голосование - все вместе это дало людям больше времени и возможностей поучаствовать в выборах онлайн или офлайн:

- В Москве электронное голосование становится основным форматом проведения выборов, - отметил Павел Данилин. - Более 80% проголосовали электронно в Москве, это очевидно удобно. И, что немаловажно, это показывает, что жители столицы доверяют этому формату. А значит, он будет развиваться и «транслироваться» на другие регионы.

- Обратите внимание: даже у оппозиции в этом году не было претензий к системе Дистанционного электронного голосования, и они не призывали избирателей прийти лично на участки в последний день голосования. Это тоже косвенное свидетельство доверия, - подчеркнул Дмитрий Орлов.

Собянин поблагодарил жителей столицы за поддержку. Фото: mos.ru

Поддержка главы государства

Только в этом году в Москве открылись самая большая кольцевая линия метро в мире (БКЛ), два московских центральных диаметра (МЦД) общей длиной 171 км. Благодаря открытию новых участков Московского скоростного диаметра (МСД) жители всей страны получили скоростную магистраль, которая соединила Санкт-Петербург через Москву с Нижним Новгородом, оттуда трассу планируют проложить до самого Владивостока. И это не считая достижений последних 10 лет: реновации, благодаря которой 127 тысяч человек уже получили новое жилье, реставрации примерно 2000 памятников архитектуры, появления 550 детских садов и школ, строительства и капремонта 200 поликлиник, обновления 85 столичных театров, а еще запуска производства автомобилей «Москвич» и многого другого.

Самые глобальные из этих проектов были поддержаны главой государства: именно Владимир Путин давал старт движению по БКЛ, МЦД-3, МЦД-4 и новым участкам МСД в августе и сентябре этого года.

- Президенту нужны такие люди, как Сергей Собянин, которые на своих местах способны добиваться результатов. Собянин же своими действиями укрепляет авторитет президента, - считает Дмитрий Журавлев. - А народу важно, чтобы столица развивалась быстрее и эффективнее, и интуитивно люди понимают: в союзе с федеральными властями этот процесс пойдет быстрее.

На это и дальнейший расчет. Впрочем, Сергей Собянин уже пообещал, что не подведет москвичей.

«Спасибо, дорогие мои, за поддержку, - обратился он к жителям столицы на своем сайте после подведения предварительных итогов голосования. - Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая, трудная, сложная, но очень важная работа. И я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами».