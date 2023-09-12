Собянин открыл академию спорта «Динамо» на севере Москвы

Сергей Собянин открыл спортивно-тренировочный комплекс – академию спорта «Динамо»

В Петровском парке на улице Юрия Никулина на севере столицы появился еще один современный центр для тренировок. Сегодня, 12 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл спортивно-тренировочный комплекс – академию спорта «Динамо».

«Хороший комплекс построили в Петровском парке – родном месте для спортивного общества «Динамо», - сказал мэр. - Сегодня мы открываем еще один спортивный объект – академию спорта».

По его словам, новый спортивный манеж рассчитан на всесезонные занятия. Во время осмотра академии Собянин пообщался с футболистами и хоккеистами-воспитанниками «Динамо». Мэр пожелал им стать чемпионами. Кстати, на ледовой арене и в футбольном манеже уже тренируются команды спортивного общества. В планах - проводить здесь тренировки по спортивной гимнастике для воспитанников Московского городского физкультурно-спортивного объединения.

КОНКРЕТНО

Академия спорта «Динамо» разместилась на четырёх гектарах по проекту комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина.

Здание спроектировали в форме песочных часов - две секции, связанные центральным атриумом. В нем профессионалы смогут заниматься по семи спортивным дисциплинам. Для этого построены:

- футбольное поле с искусственным покрытием;

- ледовая арена для хоккея по стандарту НХЛ и фигурного катания;

- гимнастический зал;

- универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и гандбола;

- зал единоборств с татами и рингом для занятий боксом, ММА и восточными единоборствами;

- технические зоны - сушильные комнаты для хоккейной экипировки, место для заточки коньков;

- тренерские, медицинский блок с массажным кабинетом и саунами;

- кафе и конференц-зал.

Единовременно в здании смогут находиться до 570 участников и 1,5 тысяч зрителей.

На крыше спорткомплекса - смотровая площадка с лестничным спуском в Петровский парк.