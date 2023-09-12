Разорила чум оленевода, напала на тундровиков: сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале

Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале

Разорил чум оленевода, а потом напал тундровиков (так называют рыбаков и оленеводов, которые живут в тундре) – неизвестный и весьма недружелюбный белый медведь появился в районе деревни Усть-Юрибей в начале сентября и сразу решил показать людям, кто в тундре хозяин. Местные жители испугались: ведь со взрослым хищником шутки плохи! За помощью и советом обратились в Росприроднадзор.

Местные просили ликвидировать опасность, но убийство белого медведя – крайняя мера. Ведь этот вид находится в Красной Книге России. Росприроднадзор привлек к решению проблемы специалистов из Управления охраны животного мира ЯНАО и… сотрудников Московского зоопарка, которые прошлым летом смогли спасти белую медведицу из поселка Диксон в Красноярском крае, у которой в пасти застряла в банке из-под сгущенки.

Мишку настигли примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Это более, чем 230 км от Усть-Юрибея.

В этот раз столичные ветеринары тоже не подвели. На заседании рабочей группы решено было медведя перевезти подальше от людей. Но для этого его нужно было сперва поймать и осмотреть, чтобы убедиться, что хищник в порядке – не ранен, не истощен и не нуждается в медицинской помощи.

- Специалисты знали, где он находится. На точку поехали на вездеходах, но как только медведь их увидел, то испугался и убежал, - рассказывают в Московском зоопарке. - Тогда к делу привлекли вертолет.

Мишку настигли примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Это более, чем 230 км от Усть-Юрибея.

Неизвестный и весьма недружелюбный белый медведь появился в районе деревни Усть-Юрибей в начале сентября и сразу решил показать людям, кто в тундре хозяин.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров метким выстрелом попал в медведя дротиком со снотворным. После этого сладко спящему хищнику можно было спокойно подойти.

- Оказалось, это самка, причем довольно здоровая и упитанная. Ничем не больна, с зубами проблем нет, - рассказывают столичные специалисты. Кроме Егорова, в спасательной операции участвовали еще директор филиала «Зоосад в Вотчине Деда Мороза» Андрей Солодков и замначальника Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков.

Это что же – медведица просто соскучилась и хулиганит? Поди разбери. Новой знакомой ветеринары установили чип, чтобы за ее передвижениями можно было следить. Потом погрузили ее в вертолет и перевезли в национальный парк на полуостров Явай. Это примерно в 500 км от того места, где хищницу-хулиганку увидели в первый раз. Там ей вкололи антидот, убедились, что нарушительница спокойствия пришла в себя, чувствует себя неплохо и с интересом исследует окрестности. После этого ее оставили в покое. Теперь у нее будет более интересные занятия, чем знакомство с людьми. Ведь в этих местах водятся другие белые медведи, плюс северные олени, моржи, белухи и много другой живности. В общем, скучно точно не будет.