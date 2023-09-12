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Дом. Семья12 сентября 2023 13:07

Разорила чум оленевода, напала на тундровиков: сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале

Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале

Сотрудники Московского зоопарка спасли белую медведицу на Ямале

Разорил чум оленевода, а потом напал тундровиков (так называют рыбаков и оленеводов, которые живут в тундре) – неизвестный и весьма недружелюбный белый медведь появился в районе деревни Усть-Юрибей в начале сентября и сразу решил показать людям, кто в тундре хозяин. Местные жители испугались: ведь со взрослым хищником шутки плохи! За помощью и советом обратились в Росприроднадзор.

Местные просили ликвидировать опасность, но убийство белого медведя – крайняя мера. Ведь этот вид находится в Красной Книге России. Росприроднадзор привлек к решению проблемы специалистов из Управления охраны животного мира ЯНАО и… сотрудников Московского зоопарка, которые прошлым летом смогли спасти белую медведицу из поселка Диксон в Красноярском крае, у которой в пасти застряла в банке из-под сгущенки.

Мишку настигли примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Это более, чем 230 км от Усть-Юрибея.

Мишку настигли примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Это более, чем 230 км от Усть-Юрибея.

В этот раз столичные ветеринары тоже не подвели. На заседании рабочей группы решено было медведя перевезти подальше от людей. Но для этого его нужно было сперва поймать и осмотреть, чтобы убедиться, что хищник в порядке – не ранен, не истощен и не нуждается в медицинской помощи.

- Специалисты знали, где он находится. На точку поехали на вездеходах, но как только медведь их увидел, то испугался и убежал, - рассказывают в Московском зоопарке. - Тогда к делу привлекли вертолет.

Мишку настигли примерно в 27 км от населенного пункта Яр-Сале. Это более, чем 230 км от Усть-Юрибея.

Неизвестный и весьма недружелюбный белый медведь появился в районе деревни Усть-Юрибей в начале сентября и сразу решил показать людям, кто в тундре хозяин.

Неизвестный и весьма недружелюбный белый медведь появился в районе деревни Усть-Юрибей в начале сентября и сразу решил показать людям, кто в тундре хозяин.

Главный ветеринарный врач Московского зоопарка Дмитрий Егоров метким выстрелом попал в медведя дротиком со снотворным. После этого сладко спящему хищнику можно было спокойно подойти.

- Оказалось, это самка, причем довольно здоровая и упитанная. Ничем не больна, с зубами проблем нет, - рассказывают столичные специалисты. Кроме Егорова, в спасательной операции участвовали еще директор филиала «Зоосад в Вотчине Деда Мороза» Андрей Солодков и замначальника Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков.

Это что же – медведица просто соскучилась и хулиганит? Поди разбери. Новой знакомой ветеринары установили чип, чтобы за ее передвижениями можно было следить. Потом погрузили ее в вертолет и перевезли в национальный парк на полуостров Явай. Это примерно в 500 км от того места, где хищницу-хулиганку увидели в первый раз. Там ей вкололи антидот, убедились, что нарушительница спокойствия пришла в себя, чувствует себя неплохо и с интересом исследует окрестности. После этого ее оставили в покое. Теперь у нее будет более интересные занятия, чем знакомство с людьми. Ведь в этих местах водятся другие белые медведи, плюс северные олени, моржи, белухи и много другой живности. В общем, скучно точно не будет.

Живой уголокКАРТИНА ДНЯ