Новые зоны отдыха около метро в Москве: Амфитеатр и шезлонги - рядом с «Нагатинским затоном», спортивный кластер - недалеко от «Сокольников»

Станция «Пыхтино» Солнцевской линии. Фото: stroi.mos.ru

Запуск новых участков метро меняет не только маршруты поездок по городу, но и сами районы около вестибюлей. Также порядок наводят и рядом с некоторыми уже действующими станциями подземки. В мэрии Москвы рассказали, что и где изменится в ближайшее время.

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА КРЫШЕ

Только что открывшаяся станция «Пыхтино» Солнцевской линии станет еще интереснее. К парящей над эскалатором модели самолета и огромной стеклянной стене скоро добавят смотровую площадку на крыше станционного комплекса. Она находится над платформой на уровне земли. Чтобы сюда попасть, нужно будет обойти наземный вестибюль. Еще один выход на смотровую откроют из соседнего здания отдыха локомотивных бригад.

Станция «Пыхтино» Солнцевской линии. Фото: stroi.mos.ru

На площадке уложат покрытие из светло-серой и темной гранитной плитки. Кроме того, вокруг пяти выходящих на поверхность вентиляционных киосков высадят газоны и клумбы, а также поставят лавочки. Отсюда можно будет любоваться видами на долину реки Ликова и в целом природной красотой здешних мест. На речном берегу также обустроят прогулочную зону. Ее соединят со станцией «Пыхтино» с помощью лестничных спусков и тропинок.

Нагатинский затон. Фото: stroi.mos.ru

ПЛАКУЧИЕ ИВЫ У РЕКИ

Около «Нагатинского затона» Большой кольцевой линии (БКЛ) благоустроят набережную Москвы-реки. На площади 2,3 гектара разместится многофункциональное пространство. Здесь откроют три смотровые площадки с амфитеатром, скамейками и шезлонгами на подвесах. Вдоль берега проложат прогулочные маршруты – пешеходный и велосипедный. Около велодорожки высадят в ряд липы. Между ними поставят яркие «точки» из красного остролистного клена и стриженой живой изгороди. А около смотровых вырастут декоративные растения, в том числе плакучие ивы. Кроме деревьев и кустарников, появятся газоны и цветники из многолетников и декоративных трав.

Рядом новый пешеходный мост длиной 220 метров соединит станцию метро с соседней улицей Речников. Переправа будет похожа на полумесяц. Вечером конструкцию украсит архитектурная подсветка.

Рядом с «Сокольниками» БКЛ откроется спортивный кластер. Фото: mos.ru

ВОРКАУТ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Рядом с «Сокольниками» БКЛ откроется спортивный кластер. Площадка в районе дома 14 на улице Гастелло раньше служила транзитным маршрутом от станции метро до набережной реки Яузы. Теперь это место превратится в уличный фитнес-зал для взрослых и детей. Здесь разместится скейт-парк и памп-трек, площадка для игры в стритбол, зона для тренировок и занятий воркаутом. Спортивно-игровой комплекс для детей дополнят необычными арт-конструкциями, стенкой с горками и качелями.

Рядом с «Сокольниками» БКЛ откроется спортивный кластер. Фото: mos.ru

Рядом уже высадили газон, поставили фонари с энергоэффективными светильниками и скамейки.

На подступах к станции «Медведково» Калужско-Рижской линии устроят цветущий оазис. Здесь проложат пешеходные дорожки, поставят лавочки-клумбы и кадки с деревьями. Фото: mos.ru

ДОРОГУ К ЧАСОВНЕ ВОССТАНОВЯТ

На подступах к станции «Медведково» Калужско-Рижской линии устроят цветущий оазис. Здесь проложат пешеходные дорожки, поставят лавочки-клумбы и кадки с деревьями.

«В этом году благоустроим первый отрезок - улицу Грекова и участок Широкой улицы от дома 12а до дома 17, корпуса 1», - рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Воздушные провода спрячут в кабельную канализацию. На тротуарах обновят асфальт. На улице Грекова со стороны южного вестибюля появятся семь новых павильонов общественного транспорта. Около метро подключат более 230 дополнительных фонарей и уличных торшеров. Кроме того, восстановят пешеходные дорожки около храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». А между Широкой улицей и Заревым проездом обновят лестницу длиной 95 метров. На ней сделают широкие площадки с гранитным напылением, а также установят светильники и клумбы.

Недалеко от станции «Прокшино» Сокольнической линии появится зона отдыха с пешеходным переходом-мостом. Фото: stroi.mos.ru

МОСТ ДЛЯ СЕЛФИ

Недалеко от станции «Прокшино» Сокольнической линии появится зона отдыха с пешеходным переходом-мостом. Он свяжет с помощью лестниц и пандусов разные точки районной площади. Необычная конструкция превратится в тусовочное место. На переправе устроят видовую площадку, зону для красивых фото - «селфи-пойнт», амфитеатр, навес с встроенными торговыми павильонами и световые арт-фигуры.

При этом площадь разделят на мини-пространства для развлекательных и культурных событий. Например, одно из них можно будет использовать для новогодних гуляний и рождественских ярмарок.