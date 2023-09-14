«Продала квартиру и просила приютить». Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер, задержанная с 2 килограммами мефедрона, собирала деньги на лечение матери

С 2002 года артистка жила и работала в Москве ФОТО: соцсети

Актрису Российского государственного академического молодежного театра Рамилю Искандер, предварительно, подозревают в незаконном сбыте наркотиков. По одной из версий, в машине 46-летней звезды сериалов нашли мефедрон и кокаин весом почти два килограмма. На момент публикации СК Пензенской области (именно это ведомство занимается расследованием дела) эту информацию официально не подтвердило, но и не опровергло.

Сама артистка переехала в Москву из Челябинска, где одно время служила в местном Театре юного зрителя. Там коллеги будущую звезду очень хорошо запомнили.

- Она была девочкой из деревни, которая очень хотела добиться славы и роскошной жизни. С виду отличница, очень хорошая. Когда домой ездила, привозила оттуда пироги от мамы, курочек домашних. Но дама она беспринципная, к цели могла идти и не совсем честными путями. Ее у нас не особо любили, в том числе и за романы с режиссерами, - рассказала KP.RU одна из знакомых Рамили.

При обыске в машине звезды нашли почти два килограмма наркотиков ФОТО: соцсети

Тогда актриса была еще свободной девушкой, молодой и подающей надежды актрисой. Сейчас она уже мама 10-летнего сына.

– Одно время мне деньги нужны были, отец болел. Она мне предложила подзаработать – танцевать стриптиз на частных вечеринках. Я один раз туда съездила, поняла, что это такое, что это не мое, а она себя там вполне комфортно чувствовала. Поэтому история с торговлей наркотиками для меня с ней очень даже вяжется, хотя для многих может быть шоком, - уверяет знакомая артистки.

Своей мечты покорить Москву женщина никогда не скрывала, и в 2002 году добилась своего – переехала и устроилась в Театр имени Станиславского. Карьера пошла в гору, но пару лет назад, по словам знакомых, Рамиля вновь появилась в Челябинске.

- Ей негде было жить, просила кого-нибудь приютить. Деньги нужны были для мамы – у нее обнаружили рак, требовалось дорогостоящее лечение. Рамиля просила о помощи у друзей, говорила, что даже продала какую-то квартиру. Возможно, именно это подвигло ее связаться с наркотиками, - предполагают друзья артистки в разговоре с KP.RU. – Она мать-одиночка, сына надо поднимать, а тут еще такое, да и все-таки жить она привыкла в комфорте.

Многие друзья не верят, что женщина могла пойти на преступление ФОТО: соцсети

О том, употребляла ли сама актриса запрещенные вещества, друзья не знают. Многие из них уверены, что она слишком хорошая мать, чтобы ввязаться в такое. KP.RU удалось связаться с отцом Рамили Искандер, но общаться на эту тему мужчина отказался.

- Все вопросы к тем, кто слил эту информацию, - ответил мужчина.

Сейчас в этом деле разбираются следователи. По статье о незаконном сбыте наркотиков артистке может грозить до 20 лет лишения свободы.