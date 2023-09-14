Москвич прибрал к рукам подъезд дома и закрыл его от соседей: рабочие замуровывают вход пеноблоками

Холл подъезда вместе с выходом по документам оказался частью квартиры на первом этаже (на фото ее окна справа). Фото: Александр РОГОЗА

Жительница пятиэтажки на западе Москвы Вера Орлова разводит руками:

- Я, - говорит, - раньше думала, что такие сюжеты только в киножурнале «Фитиль» бывают.

Ну ералаш же - на днях приходят жильцы с работы и не могут попасть домой: в подъезде рабочие замуровывают пеноблоками проход, ведущий от двери на лестницу и к лифту: «Ничего не знаем, это частная собственность!».

Жительница дома Вера Орлова - одна из активисток. Фото: Александр РОГОЗА

Студенческая улица. В пяти минутах отсюда элитный Кутузовский проспект, в десяти - небоскребы Москва-Сити.

Людям, конечно, было совсем не до смеха. Тут же нашелся владелец квартиры на первом этаже, только-только закончивший ремонт. С кипой документов. Показывает схему его квартиры от БТИ: «Этот «холл», 10 квадратных метров, - моя собственность, видите? Так что извините, но вход я закрываю».

Народ, естественно, в шоке. Кинулся звонить по всем инстанциям. В «Жилищнике» разводят руками: действительно собственник. Полицейские проверяют бумаги и тоже понять ничего не могут. По всему выходит, что мужчина прав! Это действительно его квадратные метры - часть подъезда, которую другие жильцы все эти годы считали общей зоной.

Но как это получилось?

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЛИФТ

Владелец квартиры на первом этаже, к которой оказалась приписана часть подъезда, - некий Евгений Василевский. Собственником стал в 2021 году.

- Живу в этом доме с рождения. Сколько себя помню, это была муниципальная квартира, в которой жили наши дворники и коммунальщики, - рассказывает житель дома Виктор. - Года полтора назад выяснилось, что она продана - заехала бригада, начался ремонт. А на днях мы все внезапно узнали, что подъезд, оказывается, по документам является частью квартиры.

Начали разбираться. Оказалось, что все дело в бумажной ошибке, которую допустили еще в середине 1980-х, когда к старому дому (1930-е годы постройки) пристроили наружную шахту лифта.

- Вход в подъезд решили перенести правее и врезали его в том месте, где была кухня дворницкой квартиры, - вспоминает пенсионерка Татьяна Ребельская.

Благо, квартира принадлежала городу, так что никаких проблем с собственниками. Всем хорошо. Всем удобно. Только зафиксировать этот момент в документах специальные люди почему-то забыли.

Жизнь шла своим чередом. Жильцы дома уж и забыли давно, что вход когда-то был в другом месте. Без малого сорок лет прошло! И тут на тебе новость.

На плане БТИ, который показывает собственник, часть подъезда включена в общую площадь его квартиры. Фото: Александр РОГОЗА

Корреспонденту KP.RU удалось отследить дальнейшую судьбу той самой квартиры на первом этаже. В августе 2021 года она была выставлена городом на торги. 85 квадратных метров, две комнаты (тогда еще две, да). Начальная цена - 17,7 млн рублей. В октябре того же года торги состоялись (итоговая цена неизвестна) и владельцем жилья стал гражданин Василевский.

Фото: Александр РОГОЗА

Дальше начался ремонт. Жители дома рассказывают, что однажды кто-то из рабочих проболтался, что внутри делается перепланировка. По документам там две комнаты, а по факту - уже три да с отдельными санузлами.

- Соседи пожаловались в Мосжилинспекцию, - продолжает Вера Орлова. - Приехали инспекторы, зафиксировали факт перепланировки, обязали владельца квартиры вернуть все как было. После этого он и сказал: если все делаем по плану - подъезд мой!

В качестве альтернативного входа Василевский предложил полуподвальную дверь, которая с далеких лохматых лет стояла законопаченная. Раньше ею пользовались дворники, хранившие под лестницей инвентарь. Несколько ступенек вниз. Узкий проход. Пожилым людям таким входом пользоваться проблематично, а мамочкам с колясками - так и вовсе не пройти.

Альтернативный вход - спуск в полуподвал с узкими дверями, через которые коляски не протиснутся. Фото: Александр РОГОЗА

Возможно, 11 сентября, когда рабочие начали замуровывать проход, стену и возвели бы полностью. Но после поднятого жильцами шума к пятиэтажке примчался чиновник из управы и убедил собственника приостановить работы. До выяснения обстоятельств.

- На следующий день нас, активистов от дома, собрали в управе, - вспоминает Орлова. - Сказали, что по этой квартире запрошены все документы. Вопрос обещают решить к 9 октября. Как вариант - компенсировав мужчине стоимость квадратных метров, которые нужно оставить общей зоной.

Жильцов дома удивляет и другое. Ведь кто-то же из чиновников утверждал план квартиры перед тем, как ее выставляли на торги? Кто-то же утверждал кадастровый план? Тогда, если первый этаж подъезда был частью квартиры, почему все эти годы она ремонтировалась наравне с другими общими зонами и содержалась? Даже после 2021 года.

Эта часть подъезда раньше была кухней муниципальной квартиры. Новый владелец хочет ее отгородить. Фото: Александр РОГОЗА

ЭТО БУДЕТ ГОСТИНИЦА?

Жители дома написали во все инстанции, включая прокуратуру и полицию. Ждут ответов.

Тем временем всплыл другой интересный момент.

Оказывается, некоторое время на сайтах недвижимости та самая квартира была выставлена на продажу. В качестве... гостиничного, арендного бизнеса. Кто-то разместил на нескольких ресурсах объявление: за 30,5 млн рублей предлагается квартира с тремя изолированными студиями (в каждой - свой санузел и кухня). Вообще, в многоквартирных домах размещать хостелы и гостиницы запрещено. Но с некоторыми оговорками: можно, если это первый этаж, отдельный вход и помещение переведено в нежилое.

Так что возможно история с перекрытием входа оказалась более сложной, чем просто желание восстановить историческую справедливость.

Между прочим, жители других подъездов дома на Студенческой, 34 тоже напряглись. В пятиэтажке шесть подъездов и лифты в свое время устанавливали в каждом. Не случится ли теперь и там продолжения с «частными» подъездами?

В этом доме на Кутузовском проспекте такая же история - часть подъезда выкупил частник. Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, полгода назад в том же столичном районе Дорогомилово уже был похожий скандал с выкупленным подъездом. Тогда собственник общего холла объявился в элитном доме по адресу Кутузовский проспект, 25. (Цены на 40-метровую однушку начинаются от 23-25 млн рублей). Там вообще получалось, что если собственник перекрывает вход, остальным жильцам нужно будет строить лестницу на козырек, с которого придется лезть в окно подъезда на втором этаже.

- История пока ничем не закончилась, - рассказал KP.RU одна из жительниц дома. - До сих пор с документами разбираются. Благодаря шумихе удалось прошлой зимой не допустить блокировки прохода. Этому и рады. Надеемся на лучшее.