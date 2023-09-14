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14 сентября 2023 15:52

Москвич прибрал к рукам подъезд дома и закрыл его от соседей: рабочие замуровывают вход пеноблоками

Жители дома у Москва-Сити пожаловались, что им заблокировали вход
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Холл подъезда вместе с выходом по документам оказался частью квартиры на первом этаже (на фото ее окна справа).

Холл подъезда вместе с выходом по документам оказался частью квартиры на первом этаже (на фото ее окна справа).

Фото: Александр РОГОЗА

Жительница пятиэтажки на западе Москвы Вера Орлова разводит руками:

- Я, - говорит, - раньше думала, что такие сюжеты только в киножурнале «Фитиль» бывают.

Ну ералаш же - на днях приходят жильцы с работы и не могут попасть домой: в подъезде рабочие замуровывают пеноблоками проход, ведущий от двери на лестницу и к лифту: «Ничего не знаем, это частная собственность!».

Жительница дома Вера Орлова - одна из активисток.

Жительница дома Вера Орлова - одна из активисток.

Фото: Александр РОГОЗА

Студенческая улица. В пяти минутах отсюда элитный Кутузовский проспект, в десяти - небоскребы Москва-Сити.

Людям, конечно, было совсем не до смеха. Тут же нашелся владелец квартиры на первом этаже, только-только закончивший ремонт. С кипой документов. Показывает схему его квартиры от БТИ: «Этот «холл», 10 квадратных метров, - моя собственность, видите? Так что извините, но вход я закрываю».

Народ, естественно, в шоке. Кинулся звонить по всем инстанциям. В «Жилищнике» разводят руками: действительно собственник. Полицейские проверяют бумаги и тоже понять ничего не могут. По всему выходит, что мужчина прав! Это действительно его квадратные метры - часть подъезда, которую другие жильцы все эти годы считали общей зоной.

Но как это получилось?

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЛИФТ

Владелец квартиры на первом этаже, к которой оказалась приписана часть подъезда, - некий Евгений Василевский. Собственником стал в 2021 году.

- Живу в этом доме с рождения. Сколько себя помню, это была муниципальная квартира, в которой жили наши дворники и коммунальщики, - рассказывает житель дома Виктор. - Года полтора назад выяснилось, что она продана - заехала бригада, начался ремонт. А на днях мы все внезапно узнали, что подъезд, оказывается, по документам является частью квартиры.

Начали разбираться. Оказалось, что все дело в бумажной ошибке, которую допустили еще в середине 1980-х, когда к старому дому (1930-е годы постройки) пристроили наружную шахту лифта.

- Вход в подъезд решили перенести правее и врезали его в том месте, где была кухня дворницкой квартиры, - вспоминает пенсионерка Татьяна Ребельская.

Благо, квартира принадлежала городу, так что никаких проблем с собственниками. Всем хорошо. Всем удобно. Только зафиксировать этот момент в документах специальные люди почему-то забыли.

Жизнь шла своим чередом. Жильцы дома уж и забыли давно, что вход когда-то был в другом месте. Без малого сорок лет прошло! И тут на тебе новость.

На плане БТИ, который показывает собственник, часть подъезда включена в общую площадь его квартиры.

На плане БТИ, который показывает собственник, часть подъезда включена в общую площадь его квартиры.

Фото: Александр РОГОЗА

Корреспонденту KP.RU удалось отследить дальнейшую судьбу той самой квартиры на первом этаже. В августе 2021 года она была выставлена городом на торги. 85 квадратных метров, две комнаты (тогда еще две, да). Начальная цена - 17,7 млн рублей. В октябре того же года торги состоялись (итоговая цена неизвестна) и владельцем жилья стал гражданин Василевский.

Фото: Александр РОГОЗА

Дальше начался ремонт. Жители дома рассказывают, что однажды кто-то из рабочих проболтался, что внутри делается перепланировка. По документам там две комнаты, а по факту - уже три да с отдельными санузлами.

- Соседи пожаловались в Мосжилинспекцию, - продолжает Вера Орлова. - Приехали инспекторы, зафиксировали факт перепланировки, обязали владельца квартиры вернуть все как было. После этого он и сказал: если все делаем по плану - подъезд мой!

В качестве альтернативного входа Василевский предложил полуподвальную дверь, которая с далеких лохматых лет стояла законопаченная. Раньше ею пользовались дворники, хранившие под лестницей инвентарь. Несколько ступенек вниз. Узкий проход. Пожилым людям таким входом пользоваться проблематично, а мамочкам с колясками - так и вовсе не пройти.

Альтернативный вход - спуск в полуподвал с узкими дверями, через которые коляски не протиснутся.

Альтернативный вход - спуск в полуподвал с узкими дверями, через которые коляски не протиснутся.

Фото: Александр РОГОЗА

Возможно, 11 сентября, когда рабочие начали замуровывать проход, стену и возвели бы полностью. Но после поднятого жильцами шума к пятиэтажке примчался чиновник из управы и убедил собственника приостановить работы. До выяснения обстоятельств.

- На следующий день нас, активистов от дома, собрали в управе, - вспоминает Орлова. - Сказали, что по этой квартире запрошены все документы. Вопрос обещают решить к 9 октября. Как вариант - компенсировав мужчине стоимость квадратных метров, которые нужно оставить общей зоной.

Жильцов дома удивляет и другое. Ведь кто-то же из чиновников утверждал план квартиры перед тем, как ее выставляли на торги? Кто-то же утверждал кадастровый план? Тогда, если первый этаж подъезда был частью квартиры, почему все эти годы она ремонтировалась наравне с другими общими зонами и содержалась? Даже после 2021 года.

Эта часть подъезда раньше была кухней муниципальной квартиры. Новый владелец хочет ее отгородить.

Эта часть подъезда раньше была кухней муниципальной квартиры. Новый владелец хочет ее отгородить.

Фото: Александр РОГОЗА

ЭТО БУДЕТ ГОСТИНИЦА?

Жители дома написали во все инстанции, включая прокуратуру и полицию. Ждут ответов.

Тем временем всплыл другой интересный момент.

Оказывается, некоторое время на сайтах недвижимости та самая квартира была выставлена на продажу. В качестве... гостиничного, арендного бизнеса. Кто-то разместил на нескольких ресурсах объявление: за 30,5 млн рублей предлагается квартира с тремя изолированными студиями (в каждой - свой санузел и кухня). Вообще, в многоквартирных домах размещать хостелы и гостиницы запрещено. Но с некоторыми оговорками: можно, если это первый этаж, отдельный вход и помещение переведено в нежилое.

Так что возможно история с перекрытием входа оказалась более сложной, чем просто желание восстановить историческую справедливость.

Между прочим, жители других подъездов дома на Студенческой, 34 тоже напряглись. В пятиэтажке шесть подъездов и лифты в свое время устанавливали в каждом. Не случится ли теперь и там продолжения с «частными» подъездами?

В этом доме на Кутузовском проспекте такая же история - часть подъезда выкупил частник.

В этом доме на Кутузовском проспекте такая же история - часть подъезда выкупил частник.

Фото: Александр РОГОЗА

Кстати, полгода назад в том же столичном районе Дорогомилово уже был похожий скандал с выкупленным подъездом. Тогда собственник общего холла объявился в элитном доме по адресу Кутузовский проспект, 25. (Цены на 40-метровую однушку начинаются от 23-25 млн рублей). Там вообще получалось, что если собственник перекрывает вход, остальным жильцам нужно будет строить лестницу на козырек, с которого придется лезть в окно подъезда на втором этаже.

- История пока ничем не закончилась, - рассказал KP.RU одна из жительниц дома. - До сих пор с документами разбираются. Благодаря шумихе удалось прошлой зимой не допустить блокировки прохода. Этому и рады. Надеемся на лучшее.

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