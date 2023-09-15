Лучший город Земли стал еще и самым умным

Тестирование системы ДЭГ на столичных избирательных участках. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Выборы мэра столицы наглядно показали, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) из цифрового эксперимента окончательно превратилось в удобный и привычный городской сервис. Почти 80% избирателей решили отдать свои голоса онлайн или через электронные терминалы, установленные на участках. И если в других российских регионах система ДЭГ еще только начинает внедряться, то в столице она уже стала традиционным способом волеизъявления, одобренным большинством ее жителей.

Первое место в рейтинге ООН

Москва по праву может называться не только лучшим городом Земли, но еще и самым умным. Российская столица занимает первое место в рейтинге ООН по индексам оказания горожанам цифровых услуг. Благодаря совместным усилиям властей и бизнеса она становится одним из международных лидеров цифровой трансформации.

- По уровню оказания электронных услуг, по версии ООН, не по моей версии, Москва - номер один в мире, - сообщил в конце августа мэр Сергей Собянин, выступая на деловой сессии Московского урбанистического форума.

Не выходя из дома, дистанционно, жители столицы могут оформить практически любые документы и выплаты, за которыми раньше часами стояли в очередях. В этом горожанам помогает уникальная цифровая экосистема из 400 услуг и сервисов. Ее ядром стал портал mos.ru. Записаться на прием к врачу, проверить электронный дневник и расписание школьника, выбрать детям кружки и спортивные секции, оплатить коммунальные услуги, проезд на метро и парковку, продлить полис ОМС, оформить ИНН и поменять паспорт - все это можно сделать онлайн.

- Цифровизация столицы находится на высочайшем уровне, через портал mos.ru можно сделать практически все что угодно. Каждый раз, когда появляется что-то новое, удивляешься, думаешь: «Ничего себе, еще и это. Оказывается, еще и так можно было». Такое развитие, знаете, о чем говорит? О том, что в Москве в первую очередь думают о человеке, - считает депутат Госдумы, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая.

Цифровые госуслуги стали для москвичей таким же привычным уровнем комфорта, как интернет-магазины, службы доставки, вызов такси и сотни других новых сервисов, которые предлагает горожанам столичный бизнес. А если вспомнить, что и по уровню развития финансовых приложений Москва ушла далеко вперед (об этом говорят все, кто хоть раз сталкивался с банковским обслуживанием в той же Европе), можно смело сказать, что российская столица с каждым годом становится все более цифровым мегаполисом.

- Город за последние 10 лет не просто далеко шагнул - совершил прорыв с точки зрения цифровизации, - считает председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - Москва входит в топы всех рейтингов с точки зрения технологий умного города. Не знаю другого такого мегаполиса, который может сравниться с ней по уровню и качеству электронных услуг. Мне кажется, другие города могут нам только позавидовать и брать с нас пример.

Кстати

«Быстро и просто»

Кроме сервисов, делающих нашу жизнь комфортнее, в цифровую экосистему столицы входят онлайн-площадки, с помощью которых москвичи принимают важные решения на разных уровнях - начиная с собственного дома и заканчивая общегородскими вопросами. Это, например, сервис «Электронный дом», проект «Активный гражданин», портал «Наш город». Вполне логично, что цифровизация пришла и на выборы. Первое в России дистанционное электронное голосование провели в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму. Тогда его устроили в порядке эксперимента, за организацию которого отвечал Департамент информационных технологий Москвы. Всего за четыре года из эксперимента ДЭГ превратилось в привычный для горожан сервис.

- Я не могу сказать, что это будущее, это все уже наше настоящее, - считает Кирилл Щитов. - В современном городе жители привыкли получать максимум услуг быстро, онлайн, не выключая свой смартфон. И сейчас такой же, по сути, государственной услугой для избирателя является возможность принять участие в голосовании.

Многие критики и оппозиционеры поначалу предрекали, что электронное голосование в столице не приживется - мол, москвичи проигнорируют его, а то и вовсе будут протестовать. Но все случилось с точностью до наоборот. Онлайн-голосование оказалось настолько популярным, что если (чисто гипотетически) вдруг исчезнет из нашей жизни, то это наверняка вызовет активное возмущение. Ведь горожане уже знают, насколько этот способ удобен и как он экономит время. Эксперты уверены: новые форматы - ДЭГ и электронные терминалы - расширяют возможности избирателей и дают горожанам дополнительный стимул принять участие в выборах. Бумажные бюллетени будут использоваться и дальше, но число людей, голосующих традиционным способом, постепенно будет снижаться.

- Электронное голосование - абсолютно безопасная процедура с точки зрения защиты данных. И самое главное, это удобно и комфортно. Тебе не нужно тратить время на то, чтобы дойти до избирательного участка, как это было раньше, зарегистрироваться, дать свои паспортные данные, взять бюллетень, - говорит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Терминал для электронного голосования стал новшеством в этом году. Фото: Артур НОВОСИЛЬЦЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Опыт столицы - пример для других регионов «Можно уверенно говорить, что ДЭГ зашел в стиль жизни москвичей, то есть это воспринимается естественно и стало нормой, - говорит директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. - Московский опыт имеет значение для выборного законодательства и развития выборной системы в будущем. Москва была пионером в части ДЭГ, в части использования этой технологии. Вот этот опыт Москвы имеет большое значение». По мнению социолога, развитие столицы является примером для других регионов, и это определило итоги выборов.«Ни у кого не было сомнения в том, что Сергей Семенович сохранит свою позицию. Объективно, я думаю, что «как похорошела Москва» - уже не просто мем, а устойчивое мнение жителей города. Конечно, существенные изменения, не побоюсь этого слова, стремительно опережающее развитие, город действительно меняется и меняется очень сильно. Развитие Москвы становится некой идеальной картинкой для многих других городов», - отметил Потуремский.