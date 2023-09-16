Девочку-подростка и ее маму избили и выгнали из салона красоты в Москве из-за скидочного купона

Полиция уже начала проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девочку-подростка и ее маму избили и с криками выгнали из салона красоты на Малом Николаевском переулке в Москве. По крайней мере, именно так они об инциденте сообщили в полицию. Скандал, по версии пострадавших, разыгрался из-за скидочного купона. 16-летняя красавица решила преобразиться – сделать модную прическу и окрашивание волос. В салоне выставили свой ценник за услуги, это больше 22 тысяч рублей.

Платить такие деньги мама юной модницы якобы не собиралась, ведь ранее в Интернете они отыскали купон за 2 тысячи рублей, который давал такую скидку, что все услуги должны были обойтись всего в 4,5 тысячи сверху. Администратору салона такой поворот событий не понравился. По версии пострадавших, мужчина, услышав о скидке, грубо оттолкнул подростка и чуть ли не спустил с лестницы взрослую женщину, которая, в итоге, и обратилась в полицию с заявлением.

- Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по данному заявлению. Будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта, - сообщили msk.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москва.

При этом, по данным источника msk.kp.ru, назвать произошедшее избиением сложно, скорее обычный конфликт – пара, пришедшая в салон, также нахамила его сотрудникам. Так или иначе, разобраться в ситуации предстоит правоохранителям.