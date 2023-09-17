«Это не котенок, это шашлык»: В Москве задержали живодера, который снимал на видео кота в микроволновке

Личность и местонахождение автора удалось выяснить довольно быстро. Фото: NEWS.ru

В Москве задержан очередной живодер, который снимал для соцсетей видео, как он пытает животное. На одном из роликов он засунул рыжего котенка в микроволновку и включил ее…

На одном из роликов он засунул рыжего котенка в микроволновку и включил ее. Фото: соцсети

Шок-контент активисты обнаружили в чате одного из районов Москвы. Личность и местонахождение автора удалось выяснить довольно быстро - мужчина уже не первый месяц рассылал подобные видео своим соседям.

По данным KP.RU, живодера зовут Сергей В., ему 44 года, уроженец подмосковного Домодедова, но живет в столичном районе Царицыно - снимает цех на территории одной из промзон, тут же и живет.

Живодер живет в столичном районе Царицыно. Фото: соцсети

Активисты приехали на место и вызвали сотрудников полиции. Сергей спрятался в цеху и закрылся изнутри. Но работники промзоны, узнавшие о делишках арендатора, принесли патрульным другой комплект ключей…

- Мужчина находился в неадекватном состоянии, будто под чем-то, - рассказал KP.RU волонтер, представитель общественного движения «Зоополиция» Эльдар Рескуер. - Котик, слава богу, был жив. Его сначала забрали в отдел полиции вместе с мужчиной, а потом передали нам. Мы и отвезли его ветеринарам. Предварительно внутренних повреждений у животного нет. Но предстоит еще сделать УЗИ и рентген, провести другие анализы. Говорят, что после излучения в микроволновке у животного могло что-то произойти даже с кровью.

Котик, слава богу, был жив. Фото: Общественное движение «Зоополиция»

При этом в своих роликах москвич называл несчастного пушистика «шашлыком». Намекая на то, какой его ждет конец.

По предварительным данным, котика Сергей мучал, чтобы насолить своей бывшей сожительнице. Сама женщина несколько месяцев назад от него ушла.

- Другой женщине этот мужчина угрожал в чате, что если она с ним не встретится, он кота убьет, - сообщил Эльдар. - Он вообще много провокационных вещей делал. До этого выкладывал фото и видео, как он душит этого же котенка. Фотографировал его с шевроном «Z».

По словам активистов, уголовное дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными» (наказание - до 3 лет колонии), фигурирующая в ролике микроволновка приобщена как вещдок.