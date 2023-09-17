Троих детей увезли в больницу из-за отравления в бассейне в Сергиевом Посаде

Двух девочек 7 лет и 11-летнего мальчика госпитализировали после занятий секции плавания в фитнес-центре «Виктория». Фото: ГСУ СК России по МО

В подмосковном Сергиевом Посаде расследуют дело об тяжелом отравлении сразу троих детей. Двух девочек 7 лет и 11-летнего мальчика госпитализировали после занятий секции плавания в фитнес-центре «Виктория». По предварительной информации, дети отравились парами хлора.

ЧП произошло утром в субботу, около 09:30.

- Группа ребят занималась в детском бассейне под присмотром тренера, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Одна из девочек начала кашлять. Специалист подумал, что она поперхнулась водой, но когда подошел поближе к кромке воды, почувствовал резкий запах хлора. Мужчина оперативно вытащил детей из воды и увел в раздевалки. После этого из помещения бассейна были эвакуированы и остальные посетители.

По нашим данным, несовершеннолетние были доставлены в местную больницу с диагнозами «легкое отравление хлором», «токсическое действие паров хлора». 30-летний специалист, который также надышался хлором, от госпитализации отказался.

В администрации Сергиева Посада сообщают, что все трое находятся «в удовлетворительном состоянии».

По предварительным данным, большое количество хлора могло попасть в воду бассейна из-за поломки автоматизированной системы циркуляции и капельной дозации химических веществ.

- Следователями и криминалистами продолжается работа на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий. - Осуществляются допросы сотрудников клуба, изъяты образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз.

Следователем следственного отдела по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до 2 лет).