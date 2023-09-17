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Общество17 сентября 2023 10:39

Сергей Собянин рассказал о новом пешеходном мосте через Москва-реку

Он соединит Крымскую набережную со стрелкой острова Балчуг
Семен ЕЛЕНИН
Новый мост сейчас устанавливают напротив парка «Музеон» - на остров он переброшен неподалеку от знаменитого памятника Петру Первому

Новый мост сейчас устанавливают напротив парка «Музеон» - на остров он переброшен неподалеку от знаменитого памятника Петру Первому

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На Москва-реке в центре столицы появится еще один пешеходный мост. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый мост сейчас устанавливают напротив парка «Музеон» - на остров он переброшен неподалеку от знаменитого памятника Петру Первому. Очевидно, что сооружение будет пользоваться популярностью и у гуляющих москвичей, и у туристов.

«Строители провели уникальную операцию по монтажу пролетного строения длиной 54 м между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной, - сообщил Сергей Собянин.

К слову, тяжелая конструкция весом 235 тонн была доставлена к месту монтажа по реке. Затем рабочие ювелирно развернули ее поперек Водоотводного канала и установили на опоры. Вместе с доставкой и монтажом вся «операция» заняла всего двое суток. Не потребовалось ни перекрывать улицы, ни огораживать стройплощадку.

«Постараемся в максимально короткие сроки выполнить отделку и открыть новый мост, который станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС», - отметил мэр.

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