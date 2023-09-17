С чемпионом все ясно, а команды «КП» и ЛЭМЗ разыграют серебро и бронзу

Команда "АГК" за неделю до финиша гарантировала себе золотые медали чемпионата. Фото: НФЛ - Наша Футбольная Лига

На столичном стадионе «Арена Pride» сыграны матчи 20 тура Чемпионата Москвы НФЛ в формате 8х8. Впереди последняя игровая неделя «регулярки», после чего начнется плей-офф.

В пятницу команда «AGK» досрочно завоевала чемпионский титул, разгромив со счетом 5:2 «К15-Мангазею». (У чемпионов один из голов забил лучший бомбардир турнира Никита Чумаченко, у проигравших дубль на счету бывшего игрока ярославского «Шинника» Юрия Волоса).

В атаке полузащитник команды "Комсомольская Правда" Александр Ушаров. Фото: НФЛ - Наша Футбольная Лига

Команда «Комсомольской Правды» уже точно завоевала медали и вошла в ТОП-3 чемпионата, а вот какими они будут - серебряными или бронзовыми - разрешится на ближайшей неделе. В этом туре основной конкурент журналистов, команда Лианозовского электромеханического завода, разгромила со счетом 8:2 «Гудбай Офис». А вот «комсомольцы» с минимальным счетом обыграли в очень сложном матче «Северный». Автором единственного мяча стал 17-летний Матвей Климов. На текущий момент «КП» обходит ЛЭМЗ на 4 очка, но конкурент имеет один матч в запасе. В пятницу команды сыграют между собой и окончательно выяснят, кому достанутся медали за второе место, а кому за третье.

К сожалению, в ближайших матчах не сможет принять участие замредактора отдела политики «Комсомолки» Валентин Алфимов. Из-за травмы ему придется пропустить около полутора месяцев.

Атакует один из лидеров ЛЭМЗа Артур Борисов (в желтой форме). Фото: НФЛ - Наша Футбольная Лига

Промежуточные итоги сезона подвел корреспондент отдела телевидения «КП» Егор Арефьев (к слову, на данный момент на его счету уже 4 гола в чемпионате):

- Сезон выдался не таким легким, как кому-то могло показаться. Команда только родилась, сыгрывалась, пока остальные в общем-то катали мяч, прекрасно зная друг друга. И все же, благодаря основному костяку талантливых парней, удалось зацепить медали. Обидно потеряли очки в принципиальнейшей битве с «АГК». Ребята любят подчеркивать свое преимущество и тщеславно напихивать всем, кто слабее, по 10 мячей, а мы пропустили лишь два (решающая игра завершилась со счетом 1:2, - Авт.). Еще одна осечка случилась в игре с вязкой «Звездой», на которую попросту недонастроились (матч завершился со счетом 3:3, - Авт.). Несколько раз чудом отскакивали, как с «Северным», благодаря пощаде со стороны соперника и нашим, храни Господь их бесконечные конечности, вратарям. Короче, спасибо всем, кто тащил этот балласт в виде стариков-журналюг и отдавал здоровье на поле. Чрезвычайно достойное выступление.

- Регулярный чемпионат заканчивается. Далее начинается плей-офф. «КП» поборется с другими командами из ТОП-4 за Золотой Кубок. Какой настрой на эти матчи?

- Да, впереди тяжелейшие игры плей-офф, который, как известно, всегда славится тем, что андердоги включают режим берсерка. Что это значит? Верно: пришло наше время. Пора, наконец, играть в полную силу. Будем биться!

Результаты других матчей:

Звезда - Пролетарск 5:0 (три голевые передачи сделал игрок команды «Родина Медиа» Андрей Дадыкин).

Доктор Пеппер - АГК 2:8 (Чумаченко +3).