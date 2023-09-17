«Они не говорят, где наши чемоданы»: У 200 туристов, которые вернулись в Москву из Египта, пропал багаж

Почти 200 россиян не смогли получить багаж по прилете в Москву из Египта Фото: Мария ЛЕНЦ

Страшный сон любого туриста: возвращаешься из отпуска, а в аэропорту потеряли твой багаж. С кучей дорогих твоему сердцу вещей. Утром в воскресенье этот сон стал явью для более чем 200 пассажиров рейса, прилетевшего в Шереметьево из египетского Шарм-эль Шейха.

По словам пассажиров, рейс выполняла египетская компания AlMasria Universal Airlines. Накануне в самом Шарме туристам пришлось прождать отправки самолета лишние два часа, но и по прилету в Москву (сам перелет длится около 4,5 часов) приключения только начинались.

- После прохождения зоны проверки документов нас сразу пригласили к стойке - писать заявления на возврат багажа, - рассказывают пассажиры злополучного рейса. - Куда делись чемоданы, нам не говорят. Судя по всему, их просто забыли погрузить на самолет, который нас привез. Либо еще там же, в аэропорту Шарм-эль-Шейха перепутали багаж двух рейсов. Никто ничего не объясняет.

При этом рассказывают, что на двести с лишним туристов в аэропорту за стойкой работали всего два сотрудника авиакомпании. Заполнение бумажек растягивалось на часы. Хотя многие пассажиры были с детьми и в целом люди после ночного перелета были явно не в лучшем состоянии.

Причины ЧП на данный момент достоверно неизвестны.

- Аэропорт работает в штатном режиме. Обращайтесь за комментариями в авиакомпанию, - сообщили KP.RU в пресс-службе Шереметьево.

Связаться с самой авиакомпанией не представляется возможным - указанные на сайте телефоны не отвечают. Впрочем, в этом ранее убедились и оставшиеся без багажа отпускники.

Заполнившим бумаги пассажирам пообещали, что в ближайшее время с ними выйдут на связь.