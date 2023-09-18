Путин: Москва ощутимо опережает многие мировые столицы

Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале «Зарядье». Фото: Михаил Метцель/Пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Москва ощутимо опережает по уровню развития многие столицы мира, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе инаугурации мэра Сергея Собянина. По мнению главы государства, такое лидерство стало возможным благодаря создающейся в городе прогрессивной и комфортной среде.

«В городе последовательно и настойчиво создается прогрессивная, комфортная среда, делается все необходимое для работы инноваций, творчества, досуга. Здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы. Я хочу это подчеркнуть: именно ощутимо опережает многие мировые значимые агломерации», - отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что набранный высокий темп городских преобразований обязывает команду Сергея Собянина ставить на ближайшие пять лет еще более сложные и амбициозные задачи по развитию Москвы. Глава государства выразил уверенность, что правительство столицы «будет идти только вперед, концентрировать усилия на важнейших направлениях и добиваться успешного внедрения новых идей и решений, вносить весомый вклад в достижение общих национальных целей развития».

Владимир Путин особо отметил, что между мэрией Москвы, правительством России и федеральными органами власти выстроена эффективная схема взаимодействия.

«Рассчитываю, что и дальше эта совместная работа будет столь же конструктивна и успешна и, главное, будет достигать высоких результатов», - заключил Владимир Путин.

Во время инаугурации Сергей Собянин принес присягу и получил должностной знак главы города. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Президент России также поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность. Российский лидер напомнил, что жители столицы выразили Собянину большую поддержку, отдав за него на выборах подавляющее большинство голосов.

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей. Это доказывает широкую поддержку москвичей, одобрения ваших инициатив и планов», - сообщил Владимир Путин

Торжественная инаугурация Сергея Собянина прошла в понедельник, 18 сентября в концертном зале «Зарядье». В ходе церемонии избранный мэр Москвы получил должностной знак главы города. Согласно уставу столицы, во время инаугурации мэр произносит присягу, после чего считается вступившим в должность.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия 12 сентября утвердила результаты выборов мэра города и признала их состоявшимися. В голосовании приняли участие 3 миллиона 325 тысяч 120 избирателей. Сергей Собянин набрал 2 миллиона 499 тысяч 114 голосов: за него проголосовали 76,39% избирателей.

Явка избирателей в Москве составила 42,5% и стала рекордной в истории выборов главы города. Дистанционный электронный способ голосования выбрали 2,7 миллиона горожан. Бумажные бюллетени предпочла 571 тысяча избирателей. Еще 116 тысяч человек воспользовались возможностью проголосовать на дому.