Собянин пообещал не останавливаться на достигнутом

Фото Светланы Волковой.

По традиции инаугурация мэра Москвы проводилась в одном из самых красивых мест столицы - в парке «Зарядье». Сегодня, 18 сентября, на церемонию в концертном зале собрались политики, актеры, общественные деятели, депутаты, бизнесмены. Перед началом церемонии гости пообщались под песни о Москве за бокалом брюта «Абрау Дюрсо» и чашечкой кофе, перекусили блинчиками с икрой и сделали несчетное количество фото.

В зале в первых рядах - музыкант Юрий Башмет, гимнастка Светлана Хоркина, художественный руководитель и директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Многие из них уже не первый год являются доверенными лицами Сергея Собянина на выборах.

Фото Светланы Волковой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, тепло улыбаясь, долго о чем-то говорил с ветеранами Великой Отечественной войны. Депутаты Мосгордумы позировали для общего селфи. Ректор МГУ Виктор Садовничий беседовал с научным руководителем Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаилом Швыдким.

Патриарх Кирилл вошел в зал непосредственно перед появлением президента и мэра. Владимир Путин начал свое выступление с поздравления Сергея Собянина с победой на выборах. Он напомнил о достижениях мэра на этом посту, особо отметив прорывную модернизацию транспортной системы. Патриарх в своей речи тоже не скрывал восхищения решением дорожных проблем столицы. Отдельно он поблагодарил Собянина за строительство храмов в Москве.

Фото Светланы Волковой.

Мэр в свою очередь сказал огромное спасибо прежде всего москвичам за высокую оценку работы столичных властей.

«Вне всякого сомнения, это оценка нашего с вами большого труда, тех изменений, которые происходили и происходят в нашем городе, - сказал Собянин. - Хотел бы высказать искренние слова признательности президенту России, правительству Российской Федерации, парламенту за ту поддержку, которую они оказывают нашему городу. Отдельные слова благодарности правительству Московской области, с которой мы вместе реализуем масштабные программы».

Мэр пообещал не останавливаться на достигнутом, подчеркнув, что столица не может стоять на месте.

По его словам, город представляет собой борьбу за людей, за их таланты и за мирное небо. Мэр напомнил, что Москва активно помогает нашим бойцам на передовой.

Фото Светланы Волковой.

«Мы реально, практически каждодневно защищаем вместе с вооруженными силами России безопасность нашего неба над Москвой», - отметил Собянин.

Мэр добавил, что город надо вместе менять в лучшую сторону.

«Делать так, чтобы гордились своим городом, любили свой город. Потому это наша судьба, потому что это наша Москва, потому что это наша столица», - подчеркнул Собянин.

Фото Светланы Волковой.

Церемония, пожалуй, впервые за все время ее проведения завершилась словами Патриарха Кирилла, обращенными к избранному мэру Москвы: «Призываю на вас Божье благословение, чтобы Господь хранил вас в добром здравии долгие годы на благо Москвы и москвичей». Владыка в православный традиции благословил Собянина образом Казанской Божьей матери.

После этого зазвучал гимн Москвы, который Сергей Собянин исполнил вместе с присутствующими в зале. А на память гости уносили с собой увесистый фолиант под названием «Москва. Для тебя». Наверняка, это почувствовал сегодня каждый участник церемонии.