Экологические акции в Москве: Мастерим домик для летучей мыши и запасаем корм для животных

Желающие могут отремонтировать или построить кормушки для птиц и белок, собрать запасы гостинцев для подкормки животных в холода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Раздельный сбор мусора для многих москвичей уже стал привычным делом. Сортируешь разный домашний хлам и заботишься о природе. Если хочется еще чем-то помочь братьям меньшим, то можно поучаствовать в городских экологических акциях. Дети и взрослые мастерят кормушки, собирают гостинцы для животных, считают пернатых, убирают мусор, спасают деревья и водоемы. Рассказываем, как записаться и что для этого нужно.

ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ

До 31 октября в столице продлится ежегодная акция «Листопад добрых дел» в помощь птицам и зверям накануне зимы. Желающие могут отремонтировать или построить кормушки для птиц и белок, собрать запасы гостинцев для подкормки животных в холода. Сделанные своими руками «столовые» для пернатых принимают во всех экоцентрах и Дирекциях природных территорий Мосприроды (адреса и телефоны - на сайте).

А из еды для обитателей столичных лесопарков подходят для заготовки на зиму:

- сушёные ягоды рябины и боярышника - для снегирей;

- семена диких трав - для мелких лесных птиц;

- жёлуди - для соек, белок и дятлов;

- сено и овёс - для зайцев;

- нежареные и несолёные семечки;

- специальные зерновые корма;

- несолёное сало.

Важно! На особо охраняемых природных территориях запрещены сбор и заготовка всех видов растений и их частей. Припасы можно принести в любую Дирекцию природных территорий столицы или в экоцентры «Царская пасека», «Лесная сказка» и «Экошкола Кусково» (график их работы - https://mospriroda.ru).

Отдельно проходит ещё одна акция по сбору лакомств для жильцов вольерного комплекса в заказнике «Зеленоградский» - ланей. Им можно приносить желуди, орехи и плоды каштана.

Когда: ежедневно с 1 по 15 октября с 10.00 до 17.00.

Куда приходить: Зеленоград, Никольский проезд, за д. 2, «Дом лани», телефон для справок - (499) 735-55-56.

СМОТРИ В ОБА

До 26 сентября в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» проводится акция «Наблюдение за птицами». Как раз во время таких «экспедиций» за последние годы в парке обнаружили более 70 видов птиц из 24 семейств. Среди них есть и редкие виды, занесенные в Красную книгу Москвы. Например, длиннохвостая синица, ворон, речной сверчок, пустельга, ушастая сова и ястреб тетеревятник. Кстати, Кузьминский парк остаётся одной из немногих лесных территорий столицы, на которых вьет гнезда вид птиц, находящихся под угрозой исчезновения - черный дятел или желна.

Исследователи изучат, какие пернатые и где живут сейчас в парке. Акция рассчитана на взрослых и детей от 5 лет.

Когда: ежедневно, с 14.30 до 15.30.

Запись для участия в акции - (495) 377-35-93.

Куда приходить: ст. м. «Кузьминки», ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1.

ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО

До 15 декабря этого года продолжится прием заявок от родителей новорождённых москвичей для участия в проекте «Наше дерево». Мамы и папы могут посадить именное дерево малыша в одном из столичных парков. Зелени в городе становится больше. За последние четыре года в 27 столичных парках появилось около 23 тысяч таких деревьев. Среди них - рябины, клёны, липы, сосны, дубы, ясени. Саженцы и все необходимое предоставят бесплатно.

Заявление на высадку растения принимают, если ребенку еще не исполнилось три года и один из родителей зарегистрирован в Москве.

Запись и подробности на сайте проекта.

ХЛАМ ИЗ ДОМА

До 30 сентября можно присоединиться к экологической акции «Чистый дом». Участники смогут освободить свою квартиру от ненужных вещей. Все собранное отправят на переработку или повторное использование. Лишние книги и пригодную для ношения одежду принимают в окружном волонтерском центре «Доброе место. САО» (см. адрес ниже). Внимание! Вещи принимают только у совершеннолетних жителей.

А еще можно заказать вывоз из дома, например, ванны, металлической двери, холодильника, газовой и электрической плиты, стиральной и посудомоечной машины. Некоторые вещи в хорошем состоянии отдадут лежачим больным, домам престарелым, одиноким мамам и другим подопечным социальной службы. Это могут быть медицинские кровати, кресла-каталки, ходунки, костыли и крупногабаритная мебель от 2000 года выпуска, техника для дома. Кроме того, вывозят посуду и мелкую бытовую технику - телевизоры, фены, миксеры, электрочайники, компьютеры, ноутбуки. Для этого надо заполнить заявку на сайте экотакси. Мелких предметов должно быть больше восьми пакетов.

Когда: личный прием вещей - с 10.00 до 21.00 - пн. - сб., с 10.00 до 19.00 - вск.

Куда приходить: ст. м. «Белорусская», Ленинградский пр-т, д. 5, стр. 1

СПАСИ СОВУ

Постоянная акция помощи птицам и животным действует в чат-боте с названием «Спаси сову - Москва» в Телеграм. Сюда можно сообщить о случаях незаконного использования диких животных и жестоком обращении с ними. Каждое сообщение оперативно рассматривают специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы. Например, уличные фотографы зазывают на съемки с хищной птицей, обезьяной или рептилией. Или вы заметили в городе лис, лосей и раненых птиц. Обо всем этом пишите в чат-бот. В сообщении надо указать:

- адрес, где увидели возможное нарушение;

- вид и количество животных;

- свои контактные данные для уточнения информации инспекторами.

По возможности прикрепите фотографии или видеозапись.

ЧТО ЕЩЕ

Каждый год в столице проходят такие сезонные эко-акции:

- с начала января до конца февраля - «Елочный круговорот». Ненужные новогодние ели, сосны и пихты бесплатно принимают в специальных пунктах по всему городу (их адреса публикуют на mos.ru). Потом растения увозят на переработку, где из них делают щепу, например, для обустройства экологических троп;

- в середине апреля - общегородской субботник. Все необходимое для уборки улиц, дворов и парков выдают на месте;

- с середины мая по начало июля - «Учет соловьев». По ее итогам обновляется интерактивная карта мест обитания этих птиц;

- в июне - «Утиная перепись». Специалисты вместе с добровольцами считают и описывают выводки водоплавающих птиц - количество птенцов, их пол и примерный возраст;

- весной и летом - уборка мусора на природных территориях города, на берегах рек и водоемов, например, во время экозабега;

- летом - «ПаркАрт». Художники-волонтеры рисуют картины на оголенных участках стволов деревьев в городских парках. Такая живопись помогает защитить растения с трещинами или ранами от бактерий и вредителей.

Информация об этих и других событиях - на сайте Мосприроды.