Мэр Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку МКАД с Липецкой улицей. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

18 сентября заработала транспортная развязка на пересечении МКАД с Липецкой улицей. По документам реконструкцию должны были закончить только через 16 месяцев, однако строители справились досрочно.

— Важный объект! Новая развязка — по сути дела, новые южные ворота Москвы с выходом на трассу М-4 «Дон». Развязка улучшит транспортную доступность Бирюлево Западного, Восточного, близлежащих районов Подмосковья. Это всего около полумиллиона человек, — сказал мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение по новому транспортному узлу.

Развязка должна стабилизировать трафик в районе МКАД. Мэр обратил внимание, что сейчас в этом районе все «красное» — всмысле статистики пробок по онлайн картам.

— Сегодня самые основный пробки Москвы как раз здесь, на Липецкой и на МКАД. Развязка, которую мы запускаем раньше срока, решит эти проблемы в значительной степени. Поздравляю, поехали! — произнес мэр.

Южые ворота Москвы избавит от пробок новая развязка. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новая развязка на Липецкой — часть программы модернизации МКАД. В планах заново построить и реконструировать 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями (ведут из центра Москвы в область) и крупными транспортным и артериями.

Проект на Липецкой завершает многолетний комплекс работ по улучшению условий дорожного движения в Бирюлеве и соседних районах. Ранее ввели в эксплуатацию связку Липецкой с Варшавским шоссе и улицей Подольских курсантов, на последней добавило развязку на пересечении с МКАД.

Обновление развязки даст беспрепятственный выезд на М-4 «Дон». Пропускная способность вырастет примерно на 20%, что особенно ощутимо в часы пик.

До конца следующего года в этом районе планируется построить ещё 11,8 км дорог, включая путепровод через ж/д пути на боковом проезде с внешней стороны МКАД. С внутренней и внешней стороны 26-31 км дороги организуют боковые проезды. Кроме того, проект предусматривает частичную реконструкцию головного участка Липецкой с организацией съездов на окрестные улицы. Реконструируют разворотную площадку для городского пассажирского транспорта. Для пешеходов построят три надземных перехода: через Липецкую в районе дома 54 и два перехода через МКАД в районе поселков Измайлово (парк культуры «Фруктовый Парк») и Дубровский. По основному ходу МКАД в районе жилых кварталов и поселков установят шумозащитные экраны. На прилегающей территории устроят 4,6 га газонов, высадят порядка 1 250 деревьев и порядка 6,5 тыс. кустарников.

КОНКРЕТНО

Что сделали на новой развязке

Заменили устаревшие сооружения на современную развязку с направленными съездами.

Реконструировали МКАД между 26-м и 31-м км (участка от МСД до Каширского шоссе).

Всего построено 6,8 км дорог, включая семь искусственных сооружений (тоннели, путепроводы).

Добавили новые съезды: с внутренней стороны МКАД на М-4 в сторону области, с внешней и внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра, с М-4 на внутреннюю сторону МКАД в сторону Варшавского шоссе.