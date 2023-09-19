«Я просто захотел ее убить»: В Москве задержан мужчина, который избил и задушил чиновницу

В Москве задержан мужчина, который признался в убийстве без всяких мотивов. Фото: t.me/skmoscowgsu

В Москве задержан мужчина, который признался в убийстве без всяких мотивов.

Поздно вечером в понедельник, 18 сентября, прохожие обнаружили в парке на Молдавской улицы (это район Кунцево, запад столицы) тело женщины.

- Эксперты установили, что перед смертью жертва была избита, а потом задушена, — рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Личность убитой установили довольно быстро. 51-летняя Наталия работала чиновницей, возглавляла один из отделов московского Роспотребнадзора. Первоначально появилась версия о том, что женщину могли убить в результате ограбления. Однако все ценные вещи, включая сумочку с банковскими картами, оказались при ней. Тогда что же? Эксперты также установили, что сексуальному насилию погибшая не подвергалась.

Подозреваемого в убийстве задержали утром во вторник, отследив его путь по камерам видеонаблюдения. За это время он переместился из Кунцево в район ВДНХ.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки на улице Кибальчича задержали подозреваемого, — сообщили в пресс-службе московской полиции.

Мужчине 37 лет, москвич, по словам источника, ранее отсидел несколько лет за тяжкое преступление.

- В ходе допроса он признал свою вину, — сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве. - С мужчиной проведена проверка показаний на месте, где он рассказал и показал следователям, как совершил преступление.

А вот тут начинается самое странное. Мужчина уверяет, что с чиновницей он раньше не был знаком. Мол, той ночью вышел пошататься по улице. И вдруг увидел в парке одинокую прогуливающуюся женщину.

«И я просто захотел ее убить. Просто так», — заявил задержанный на допросе.

Сначала оглушил, нанеся несколько ударов кулаком в область лица, а потом задушил.

- В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед Кунцевским районным судом города Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.