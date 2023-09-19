Новый парк в пойме реки Жужи в Москве: Вишневый сад, спортплощадки и места для пикников

На юге столицы в районе Нагатино-Садовники сегодня, 19 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк в пойме реки Жужи. Фото: mos.ru

На юге столицы в районе Нагатино-Садовники сегодня, 19 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл парк в пойме реки Жужи.

«В этом году сделали парк в центре Нагатино-Садовников, набережную и Нагатинскую улицу, - сказал мэр во время общения со студентами столичного колледжа электромеханики и информационных технологий, расположенного около нового парка. - Район преобразился в лучшую строну. Парк со спортивной площадкой. Можно заниматься с утра и до вечера».

Мэр напомнил, что раньше это место было заброшено - гаражи, склады и овраги.

«Сейчас вместо оврагов – хорошие пешеходные дорожки», - отметил Собянин.

Теперь в новой зоне отдыха смогут гулять жители района района Нагатино-Садовники - около 80 тысяч человек.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время комплексного благоустройства поймы реки Жужи с Большим и Савкиным оврагами, природной территории «Вишневый сад» и соседних дворов общей площадью около 22 гектаров:

- на левом берегу Жужи создали многофункциональную спортивную зону с площадками для занятий разными видами спорта;

- в парке поставили еще 14 спортивных площадок и тематическую детскую площадку «Логово разбойника»;

- обновили действующие и открыли несколько новых площадок для детей разных возрастов;

- обустроили 16 пикниковых зон с беседками;

- привели в порядок «Вишневый сад», а также межквартальные проезды;

- построили площадки для выгула и дрессировки собак.

ЦИФРЫ

В 2023 году комплексное благоустройство в столице проводится на 2067 объектах. Из них на сегодня в порядок привели 2030 - 98% от общего числа.