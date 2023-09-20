«Дом подпрыгнул, сложились три этажа»: Очевидцы рассказывают о взрыве газа в многоэтажке Балашихи

Утром в среду, 20 сентября, в девятиэтажке, стоящей в центре подмосковной Балашихи, взорвался бытовой газ. Фото: МЧС России

Утром в среду, 20 сентября, в девятиэтажке, стоящей в центре подмосковной Балашихи, взорвался бытовой газ.

- Это было около 8:20. Я собиралась на работу, — рассказала KP.RU одна из очевидиц, жительница того самого дома на Октябрьской улице, 10. - И вдруг такой громкий взрыв, как в фильмах про войну. Дом аж подпрыгнул. Я застыла на месте, не понимала, что делать. Испугалась, кончено. Сначала была тишина. А потом с улицы начали кричать.

Житель соседнего дома Андрей Кожевников:

- Я еще лежал в кровати. И вдруг взрыв. Подбежал к окну, а из окон многоэтажки напротив дым идет...

Фото: МЧС России

Житель Балашихи Алексей С. в момент взрыва выгуливал собаку неподалеку от взорвавшегося дома:

- Был на месте буквально через две минуты. Зрелище страшное: по центру дома просто сложились три этажа. Кое-где по фасаду видно, что взрывной волной бетонные плиты вспучило по швам. Хорошо, что они не упали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже:

- Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим. На место выехал вице-губернатор по безопасности.

По словам очевидцев, пожарные и машины скорой помощи прибыли на место довольно быстро. Сейчас спасатели начали разбирать завалы в поисках уцелевших людей.

- Сколько человек находилось в поврежденных квартирах во время взрыва, пока неизвестно. Эта информация уточняется, — сообщил KP.RU источник в экстренных службах.

Фото: МЧС России

Известно, что из-под обломков уже достали одного из пострадавших - его увезли в больницу. У дома дежурят несколько машин скорой.

- Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области. - Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (на данный момент, когда нет информации о пострадавших, возможным виновным грозит лишение свободы на срок до 2 лет, - Авт.). На месте работают экстренные службы, следователи и криминалисты . Проводится разбор завалов. Сведения о пострадавших уточняются.