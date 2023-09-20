Люди кричали под завалами, двери заклинило, наверху – лежачие больные: Что говорят жильцы дома в Балашихе, разрушенного взрывом газа

Утром в Балашихе взорвался газ в квартире на Октябрьской, 10 Фото: Александр РОГОЗА

Несколько сотрудников в форме разворачивают красно-белую ленту.

- Отходим от дома, граждане. Отходим!

Зевак и пребывающих в шоке жильцов дома отодвигают с обеих сторон метров на 50. За оцепление.

- Никто не знает, насколько поврежден дом, - объясняет неофициально один из спасателей. - Никто не может гарантировать, что еще что-то не обрушится.

Как этим утром рванул газ в квартире на Октябрьской, 10, слышали жители даже соседних районов подмосковной Балашихи.

Фото: Александр РОГОЗА

«НАС СПАСЛИ ШТОРЫ!»

- Мы были в квартире с внучкой. Она спала, - рассказывает жительница дома Лариса. - Ее кроватка стоит у окна. Я подошла ее поцеловать и вдруг взрыв. Все стекла вылетели - в комнате, на кухне. Нас бы посекло ими, но чудом спасли шторы.

Эпицентр взрыва, это сейчас уже точно установлено, находился в третьем подъезде, в квартире на четвертом этаже.

Лариса из соседнего подъезда едва успела подошла к кроватке спящей внучки. Фото: Александр РОГОЗА

- Мы из соседнего подъезда. Я только дочку в садик отвела. Была на улице, когда взорвалось, - говорит Ирина. - Начала звонить в МЧС.

В одно мгновение сложились квартиры сразу на трех этажах. По предварительным данным, пострадали не менее десятка квартир. Это если не считать выбитых окон.

Фото: Александр РОГОЗА

По словам Ирины, она слышала, как из-под завалов кричала женщина: «Помогите! Помогите!» К этому моменту на месте уже были и спасатели, и несколько машин скорой помощи.

Жительница соседнего дома Маруся Кайлар видела, как спасатели достали эту женщину.

- Человека вынесли на носилках. Но, к сожалению, через несколько минут его просто закрыли черным пакетом. Получается, человек умер.

По данным KP.RU, погибшей было 33 года. Позже стало известно, что найдено еще одно тело - мужчины 40 лет.

Фото: Александр РОГОЗА

БАБУШКУ СПАСЛИ С ПОМОЩЬЮ КРАНА

Молодая пара Ангелина и Арсений в момент взрыва спали. Их квартира находится на седьмом этаже того же подъезда - тремя этажами выше эпицентра.

- Дом тряхануло, как будто землетрясение началось, - рассказывает девушка. - Мы кинулись к двери. Но она не открывалась! Из-за взрыва дом перекорежило и дверь заклинило. Мы кричали спасателям из окон. Они сумели добраться до нас. Болгаркой спилили дверь. Спускались по лестнице - там были завалы, на одном из этажей вместо стены дыра - улицу видно.

Алина и Арсений в момент взрыва спали в квартире тремя этажами выше. Фото: Александр РОГОЗА

Местные жители рассказывают, что в момент взрыва на верхних этажах дома находились в том числе лежачие больные, пенсионеры. Одну из женщин спасателям удалось вытащить из дома с помощью крана. Сотрудники МЧС влезли к ней в квартиру по стреле. Сама бабушка не ранена. Но ее увезли для обследования в больницу. Позже из-под завалов достали молодого человека с переломами ног.

ПОД ЗАВАЛАМИ ОКАЗАЛИ

Фото: Александр РОГОЗА

СЬ ЕЩЕ ТРОЕ СПАСАТЕЛЕЙ

Жителей поврежденного дома временно разместили в ДК «Балашиха» - он находится буквально через дорогу от места взрыва. Здесь же с горожанами встретился приехавший в Балашиху губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- При необходимости разместим людей в местных гостиницах и доме отдыха, пока МЧС будет проводить обследование дома, - рассказал губернатор. - Сейчас в первые три подъезда дома, где произошел взрыв, зайти нельзя - опасность обрушения сохраняется.

Фото: Александр РОГОЗА

Андрей Воробьёв также сообщил, что проверка устойчивости здания может занять до двух суток.

Тем временем в МЧС сообщили, что под завалами по-прежнему могут находиться люди. Как минимум двое.

Спасатели продолжали разбирать завалы, но около 11:30 перекрытия этажа над верхней из поврежденных квартир не выдержали - рухнули еще несколько плит. В результате под ними оказались четверо сотрудников МЧС. Спустя двадцать минут коллегам удалось их достать. Двое мужчин погибли...

Фото: Александр РОГОЗА

Основная версия - взрыв бытового газа. При этом многие жильцы дома рассказывают, что газовщики обходили квартал и этим летом, и год назад.

- На подъезде весело объявление, что будут проверять оборудование, - говорит пенсионерка Раиса Егоровна. - Я в нужное время была дома, ждала. Мне, например, шланг поменяли. У меня был гофрированный, поставили какой-то более современный, понадежней. Но некоторые, знаю, не открывают газовщикам. Или специально, или просто в назначенное время дома никого нет.

Как стало известно, в августе текущего года специалисты не смогли проверить на Октябрьской, 10 около десятка квартир. Списки сейчас уточняются.

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