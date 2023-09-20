Арт-Москва: Фототочка для селфи - в Марьиной Роще, матрица из лампочек - в Печатниках

Во внутреннем дворе музея Москвы поставят огромные солнечные часы. Фото: mos.ru

Искусство - в массы! В разных районах столицы появятся необычные арт-конструкции, граффити и муралы, то есть настенная живопись. Ими можно полюбоваться в исторических районах города, в новых жилых комплексах, около музеев и в пешеходных зонах. Рассказываем, что и где можно будет увидеть.

СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ

Во внутреннем дворе музея Москвы поставят огромные солнечные часы. Место для них выбрали, как это делали в старину, в центре открытого пространства. Инсталляцию художника Владимира Чернышева из Нижнего Новгорода построят из промышленных материалов - гудрона и стали. Разглядывая арт-конструкцию, зрители смогут поразмышлять о времени, его быстротечности и ценности.

Как добраться: ст. м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 2, стр. 1.

ВНУТРИ МАТРИЦЫ

На юге столицы в районе Южного порта разместят инсталляцию в виде матрицы из сотен ярких лампочек. Ее автор - московский художник Иван Калиничев. Сооружение под названием «Люминетика» станет фишкой одного из дворов будущего жилого комплекса. Внутри конструкции сделают проемы, в которые смогут зайти зрители. То есть желающие окажутся в виртуальном мире и увидят «изнанку» цифровых технологий.

Как добраться: ст. м. «Печатники», Проектируемый пр-д № 1423, в районе д. 21.

Фото: mos.ru

СНИМОК НА ПАМЯТЬ

На северо-востоке столицы в Марьиной Роще откроют площадку «Фототочка» для любителей селфи. Проектировщики поставят здесь огромную рамку для фотографий, внутри которой можно будет позировать для эффектного снимка. Ее оформят в виде портала в другое измерение. С одной стороны сооружение частично «утопят» в камне в одной точке. А все остальное повиснет над землей. Рядом появится конструкция, похожая на мобильник, световые «деревья», стойки с качелями и гамаками для отдыха.

Как добраться: ст. м. «Марьина Роща», ул. Полковая, вл. 1.

Фото: mos.ru

ОДУВАНЧИК В ГОРОДЕ

В Новой Москве около жилых домов вырастет «Городской одуванчик». Конструкцию сделают в виде светящейся сферы из стальных пластин с золотистой подсветкой. Со стороны цветок словно мерцает. Внутри него разместится купол из гибкого стекла. Под ним можно будет сидеть на полукруглых лавочках.

Как добраться: МЦД-2 Щербинка, Остафьевское ш., вл. 14, корп. 3.

Фото: mos.ru

ПТИЧКА-НЕВЕЛИЧКА

На севере Москвы общественное пространство «Хлебозавод № 9» дополнит арт-сооружение «Наблюдение за птицами». Своей формой напоминает народную игрушку - свистульку-птичку. Только раскрасили ее, словно зебру, черными и белыми полосками. Плюс добавили немного яркого желтого цвета. Получилась, современная версия старинной детской забавы.

Как добраться: ст. м. «Дмитровская», ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 1.

Фото: mos.ru

ПРОСТО ФАНТАСТИКА

Еще одна разноцветная скульптура точно станет ориентиром для жителей Можайского района на западе города. Нагромождение ярких вытянутых фигур получило название «Повелитель северного сияния». Из этой абстракции в стиле поп-арт получится еще и фантастическая фотозона. Ее поставят на центральном бульваре между корпусами нового жилого комплекса.

Как добраться: ст. м. «Давыдково», ул. Верейская, д. 41.

Фото: mos.ru

СТЕНЫ В КРАСКУ

Сразу 11 зданий в разных округах Москвы отдали молодым художникам под граффити. В основном красоту наведут на трансформаторных пунктах и технических сооружениях во дворах жилых домов и около дорог. Например, в центре города дом 3, строение 1 на Хамовническом Валу украсит могучий атлант. На юго-востоке столицы дом 39, корпус 1, строение 1 на улице Марьинский Парк расцветут яркие пионы. А в Зеленограде дом 39, корпус 1, строение 1 превратится в зимнюю картину с заснеженным полем и стогом сена.