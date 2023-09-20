«Трудно принять случившееся»: Медведь Диксон, которого на Севере расстреляли из ружья, скончался в Московском зоопарке

Причиной смерти медведя Диксона стала острая сердечно-легочная недостаточность

— Диксон умер. Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление, — сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Белого мишку нашли ровно год назад на Таймыре. Он умирал в груде угля. У хищника был сломан позвоночник, поражен спинной мозг. В шкуре больше 30 отверстий от картечи. В зверя пальнул из ружья местный житель — хищник бродил рядом с его домом. Стрелка не наказали, решили, что была самооборона.

За Диксоном полетела группа ветврачей, надежд никто не питал. Задняя часть тела хищника отказала. Но спасатели рискнули: доставили раненого вертолетом в Норильск, а оттуда — в Московский зоопарк.

Тут целый консилиум впервые в истории ветеринарии разработал программу реабилитации медведя со столь серьезной травмой. Ежедневно ему щедро наваливали снега, чтобы не скучал по малой родине. Пациенту выстроили бассейн: в воде вес легче, можно попытаться разрабатывать омертвевшие конечности. А если что, платформа из-под воды поднимет ослабшего пловца на поверхность. В довесок — регулярные тренинги и упражнения. Даже вибромассаж делали.

— Некоторое время назад Диксону стало хуже. У него появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в свой уличный вольер. Чтобы стабилизировать состояние медведя, к его основной терапии были добавлены нестероидные противовоспалительные препараты. Через день Диксону стало лучше, но вскоре его состояние снова ухудшилось, — продолжает Акулова.

Мишка умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне. Ветеринары говорят, что поражение спинного мозга начало прогрессировать. А еще началась инфекция мочевыводящих и дыхательных путей. В зоопарке скорбят об утрате. Единственной отрадой называют тот факт, что удалось подарить спасенышу еще один год жизни.

— Он не пропал в той угольной куче. Он жил, окруженный нашей любовью, — закончила директор.