Камеры в Москве начали рассылать штрафы за непристегнутый ремень на пассажирском сиденье

На фото — фрагмент одного из постановлений, выписанного камерой за не отсутствия ремня у пассажира.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что теперь пристегнутый ремень безопасности на пассажире переднего сиденья будут фиксировать камеры. Если ремня нет, собственнику авто придет штраф — 1000 рублей. Точно такой же, как если бы на дороге остановил инспектор.

Вообще камеры на ремень появились в столице в 2020-м. Сначала работали в тестовом режиме — никого не карали. А через годик стали прилетать «письма счастья». Изначально комплексы распознавали только непристегнутого водителя и было их всего восемь на столицу. Сейчас уже под 500.

А вот камеры, которые «сканируют» пассажира на переднем сиденье, по словам руководителя Дептранса, в Москве сейчас 206. Но можно не сомневаться, что лиха беда начало. Где они находятся, ведомство не сообщает. Но в разное время публиковались частичные списки таких постов по городу. И там все понятно: камеры стоят на наиболее загруженных магистралях: ТТК, МКАД, Садовое, вылетные трассы.

«СОМНЕНИЯ ТРАКТУЮТСЯ В ПОЛЬЗУ ВОДИТЕЛЯ»

— Единственный штраф, который бы я увеличил — это наказание это непристегнутый ремень, — говорит в беседе с kp.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Чем больше людей получат штрафы, тем больше начнут пристегиваться. Остается надеяться, что система фотовидеофиксации будет работать без ошибок. Мы видели примеры, когда с камеры приходил штраф за непристегнутого плюшевого медведя, которого везли на пассажирском сиденье (случай был в Екатеринбурге, — ред.).

— Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта, — заверил Максим Ликсутов.

Обжаловать штраф можно в Госавтоинспекции в течение 10 суток. Проще всего, через Госуслуги. Во время апелляции инспектор еще раз посмотрит оригинал записи и примет решение. Ну а если и тут не согласны, то дорога в суд.

А КАК ЖЕ ПАССАЖИРЫ НА ЗАДНЕМ?

Антон Шапарин обращает внимание, что в столице, как и по стране в целом, не хватает инспекторов. Поэтому их работу по фиксации нарушений отдают камерам.

— Удивительно, но многие люди за десятки лет существования ремней и штрафов за их неиспользование так и не поняли, что это спасает жизни. Есть категория, которая рассуждает: лучше вылечу как гордый орел через лобовое, чем буду пристегнут как собака. А потом их лечим за счет фонда соцстрахования. Хотя надо отказывать! Не пристегнулся и вылетел — лечись за свой счет.

Однако с помощью камер невозможно проконтролировать пристегивание на заднем сиденье. Возможно, это временно. Антон Шапарин считает, что только лишь «кнутом» в виде камеры и постановления о штрафе обойтись нельзя. Нужно со школьной скамьи преподавать ПДД и втемяшить чадам: где бы не сел в машине, нужно пристегнуться. Через поколения все усвоится. Ну и личный пример нужно подавать.

КСТАТИ

Как работает комплекс

Опознать камеру, которая сканирует непристегнутых, можно по обилию «софитов» вокруг нее. Это светофильтры и инфракрасные прожекторы. Они освещают салон каждой проезжающей машины. Но наш глаз этот луч не видит. Прожекторы подсвечивают темные предметы и система детектирует больше оттенков, нежели видит человек. Это нужно, чтобы фиксировать ремень на черном фоне. Компьютер также обучен, как выглядят водитель и пассажир, где у нас голова, плечи и где должен располагаться ремень. Для этого системе показывали тысячи снимков-образцов, а после поставили на службу.