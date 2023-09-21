Дорожные камеры открыли охоту на непристегнутых пассажиров

Пассажира на переднем сиденье будут фиксировать камеры. Фото: t.me/DtRoad

Столичный департамент транспорта опубликовал фотографии непристегнутой женщины, которая сидит на переднем пассажирском сидении рядом с водителем. Ее лицо скрыто, однако снимок настолько четкий, что видны даже складки на одежде и другие детали.

«Дорожные камеры видеонаблюдения начали фиксировать непристегнутых пассажиров, владелец автомобиля получит за это нарушение штраф в размере 1 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

В этой норме ничего нового нет, так как она прописана в правилах дорожного движения. И штраф такой тоже есть.

Вот только если раньше камеры не имели алгоритмов, которые считывают такое нарушение, то теперь они получили уникальное программное обеспечение, а также мощную оптику.

Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в охоте на непристегнутых пассажиров уже начали 206 комплексов. Лицензии на «отлов» непристегнутых нарушителей планируют получить от городских властей владельцы (а это частные компании и индивидуальные предприниматели) еще порядка 500 камер с искусственным интеллектом.

Пока не ясно, как разработчики решили вопрос «черного ремня безопасности на черной куртке». Возможно, таких пассажиров камеры просто не будут замечать.

Отметим, что подобные алгоритмы следят за автолюбителями, а также их пассажирами в других странах. Но там чаще оспаривают не сами штрафы (такой дешевле оплатить, чем оспорить), а сам факт наблюдения за непристегнутыми пассажирами, фотографии которых часто становятся причинами семейных конфликтов и разводов.