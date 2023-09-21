Осмысленная архитектура – это про здоровье живущих в ней

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча организована медиахолдингом «Комсомольская правда» при информационной поддержке Ассоциации участников малоэтажного и комплексного строительства НАМИКС.

О чем думает человек, когда хочет купить квартиру? О стоимости? О ее местоположении? О планировке? О видах из окна? Об инфраструктуре – магазинах, школах и садиках рядом?

Обо всем сразу!

А о том, как удовлетворить эти запросы, не искалечив организм огромного старого города, думают градостроители. Об этом, а также о том, как преображается и развивается Москва и другие регионы России, рассказал специальный гость мероприятия – архитектор, градостроитель, федеральный эксперт в области градостроительства, основатель архитектурного бюро «Яуза» Илья Заливухин.

– Градостроитель, преображая город, представляет, как в целом функционирует его организм, – объясняет спикер. – Он, как врач, предлагая свой рецепт «здоровья», заботится о том, чтобы не навредить, и «лечит» комплексно.

Тезисно о главном

...Город – это очень сложно. Говорят, что это 14-й уровень сложности, а космический корабль – только 10-й. В городе даже деревья – не деревья, а природно-инженерный каркас, отвечающий за пылепоглощение, вентиляцию и увлажнение и т. д. Развитие города ориентировано на общественный транспорт, природный каркас, инженерные коммуникации и социальную инфраструктуру. По этим стратегиям осуществляется каждый проект.

...Существует два индикатора благополучия транспортной инфраструктуры – пробки и велосипедисты. В Москве транспортная инфраструктура еще не сделана такой, какой должна быть. А в других российских городах ее вообще, увы, нет. Хотя наша столица изрядно похорошела за последние десять лет. И может стать еще краше и удобнее для проживания.

...В центре, по мнению Ильи Заливухина, может жить втрое больше людей. Надо разрешить возводить дома-небоскребы без парковки. Плюс должны быть построены хайвеи. Огромный город, его районы – это фактически система городов, которые должны быть соединены скоростными дорогами. Появятся зеленые улицы, по велосипедным дорожкам когда-нибудь станут ездить только и именно велосипеды... Само собой возникнет разумное и логичное зонирование.

...Цифровая модель города – это не повсеместно развешенные камеры, а город, который автоматически корректирует регламент застройки относительно инфраструктуры. Это «мозг» и «центральная нервная система», которая «понимает», что если где-то перегружено, то в другой части этот «перекос» нужно компенсировать и добавить необходимой инфраструктуры для здорового баланса.

...Если делать наоборот, например, пришивать голову снизу, а ноги сверху, то такой «механизм» ни ходить, ни думать не сможет – нарушенная анатомия...То же и с городом. А если все делать правильно, то организм начнет исправно функционировать.

Наша цель – именно таким образом развивать территорию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кратко об интересном

Елена Комиссарова, генеральный директор БЭЛ Девелопмент, ЖК «Долгоруковская 25» (Москва): «На территории клубного комплекса расположен памятник архитектуры – усадьба Петрово-Соловово – М.А. Шиллер. В прошлом году мы завершили ее реставрацию. Для сохранения архитектурно-художественного облика использовались технологии, применявшиеся в XIX веке. Но в ходе работ мы поняли, что при реставрации памятников необходимо также применять современные технологии. Они долговечнее и дешевле».

Алексей Туркин, генеральный директор «Росстройинвест», ЖК ELEVEN (Москва): «Потолки в квартирах с полной финишной отделкой «в чистоте» 3,6–3,8 метра, в пентхаусах 4,2–4,5 метра. Даже самые маленькие квартиры площадью 53 кв. м – трехсторонние и имеют окна в пол с трех сторон (по 9–11 окон в квартире). А в больших квартирах насчитывается до 30 окон. Проектировали «изнутри – наружу» для формирования суперклассного продукта, а не «выжимания» квадратных метров».

Олеся Половникова, главный архитектор ГК «Страна Девелопмент», ЖК WOW (Москва): «Наш принцип – человекоцентричность. И мы про ментальное здоровье. Работаем в регионах и приглашаем для сотрудничества местные арт-сообщества. Вместе создаем некий внутренний дух. Все массовое жилье можно превратить в нечто уникальное».

Вера Стефан, коммерческий директор ASTERUS, Жилой район ALIA: «Здесь уже сдан в эксплуатацию наш самый крупный в стране бизнес-парк класса А– 263 тыс. кв. м. Архитектурная концепция – «Кристалл в камне» – башня (21 этаж), панорамные окна с видами на Москву-реку в обрамлении 12 малоэтажных корпусов. В центре – городской сад с водными гладями и амфитеатром... Сюда приезжают на экскурсию со всей России, и каждая заканчивается овациями».

Илья Колунов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо», проект «Савин Премьер» (Казань): «Находится на полуострове прямо напротив Казанского кремля. Мы создали комфортный ЖК премиум-класса с лучшими видами на город, каких в Казани еще не было».

Игорь Соломатин, директор по маркетингу ПИК, «Матвеевский кластер» (Москва): «Мы объединили четыре проекта одной концепцией благоустройства и социальной инфраструктурой. Для удобства передвижения будет построен пешеходный мост длиной 350 м, который соединит два бульвара и разграничит потоки отдыхающих жителей и транзитных пешеходов. Вдоль пешеходных бульваров протяженностью почти 2 км будет благоустроен парк, прогулочные зоны и игровая инфраструктура. Общая площадь благоустройства составит почти половину от площади проекта – 27 га».

Сергей Луцык, директор Департамента застройщика Управления Группы «Эталон» по региону Москва, жилой квартал Shagal (Москва): «Перед нами стояла задача создать разноплановую городскую застройку с разными типами зданий и объединить большую территорию одной идеей. Малые архитектурные формы, арт-объекты и другие «фишки» в нашем проекте играют большую роль в формировании узнаваемого образа квартала и помогают сохранить память места – автозавода ЗИЛ».

Данила Абрамов, директор департамента нового продукта ФСК Family: «Ощущение загородной жизни у всех разное. В этом проекте мы воплотили концепцию пяти чувств. Для каждого органа восприятия придумали что-то свое, чтобы максимально подчеркнуть прелести загородной жизни, ее достоинства перед проживанием в городе».

Татьяна Колюжнова, директор по маркетингу и продукту Клубного дома D’ORO MILLE (Москва): «Это комплекс премиальных апартаментов в районе Дорогомилово для тех, кому важна приватность и уединенность проживания, высококлассные сервисы в доме и вместе с тем близость к основным бизнес-кластерам Москвы, туристическим маршрутам и достопримечательностям столицы. Особенность проекта – воздушный белоснежный фасад в итальянском стиле XX века, состоящий из 343 разноуровневых парящих арок».

Алексей Небузданов, пресс-секретарь «Группы ЛСР», ЖК «ЗИЛАРТ»: «Наш проект задуман как «город в городе». На одной площадке мы собрали ведущих российских и зарубежных архитекторов и дали им максимальную творческую свободу. Именно поэтому любое здание здесь – буквально произведение современного искусства. При этом проект цельный, потому что все архбюро работают в рамках единого дизайн-кода».

Григорий Зудилин, руководитель отдела реализации «Москва» ГК «Гранель», проект MYPRIORITY Basmanny: «Объект возводится в историческом районе, здесь раньше располагалась Немецкая слобода. Мы совместно с архитектурным бюро BADR5 подобрали стилистическое решение в духе стран Северной Европы: статичный объем, разбитый ритмом цвета и фактуры отделки стен, лаконичный и функциональный рисунок окон, витражного остекления. Рельеф фасада, а также различные архитектурные приемы создают игру света и тени на здании комплекса».

Андрей Фатнев, коммерческий директор компании «Брусника» в Москве, школа в квартале «Европейский берег» (Новосибирск): «Вместо традиционного холла здесь атриум – многофункциональное пространство под прозрачным куполом с амфитеатром для лекций, концертов и отдыха между занятиями. Все помещения легко приспосабливаются к изменениям, так как основная идея школы – открытость и инклюзивность».

Вел мероприятие независимый эксперт рынка недвижимости, автор блога #ХОЧУКВАРТИРУ Никита Журавлев.