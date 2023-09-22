Камни вынимали горстями: столичные ветеринары спасли корги, который съел почти килограмм камней

Хаммер регулярно ходил на послеоперационное лечение. Фото: предоставлено ГБУ «Мосветобъединение»

Девятилетний корги по кличке Хаммер оказался на грани жизни и смерти… из-за шашлыка. Точнее, из-за щебенки, которая им пропахла. Хозяева собаки 10 сентября жарили мясо, часть маринада пролилась на камни. Люди и не заметили. В отличие от их питомца. Хаммер старательно слопал все, что вкусно пахло. И чуть не погиб.

- В понедельник, 11 сентября рано утром собака и хозяин были у нас в клинике. Корги не мог ни есть, ни пить – сразу начиналась рвота. Сделали рентген, и увидели, что весь желудок и часть кишечника забиты камнями, - рассказала корреспонденту KP.RU ветеринарный врач Советской ветеринарной лечебницы ГБУ «Мосветобъединение» Наталья Павлова.

Рентген желудка и кишечника пациента. Фото: предоставлено ГБУ «Мосветобъединение»

Медлить было нельзя, пса тут же забрали в операционную. Больше часа из него доставали щебенку.

- По сути мы провели две операции сразу – на желудке и на кишечнике. Из желудка мы буквально вынимали камни горстями, - вспоминает Наталья Павлова. - В итоге достали 730 грамм из желудка. И еще грамм 100 из кишечника.

Эти камни извлекли из желудка собаки. Фото: предоставлено ГБУ «Мосветобъединение»

После того, как Хаммер пришел в себя, ему назначили строгую диету, капельницы и лекарства. Хозяева подошли к процедурам ответственно, и уже сегодня, 22 сентября пациенту снимали швы. Корги похудел, похорошел, чувствует себя отлично и стал гораздо активнее и веселее, чем был раньше. Владельцы теперь зорко следят за ним: пес и раньше любил подобрать что-нибудь с пола, но на камни польстился впервые. Теперь ему такое не удастся.

Хаммер на терапии. Фото: предоставлено ГБУ «Мосветобъединение»

- Подобные случаи происходят очень часто. В супермаркетах постоянно дают мелкие игрушки, вот их-то и вынимаем из желудков собак и кошек. У кошек все сложнее проходит: у них ЖКТ помельче, инородные предметы застревают чаще, - рассказала Наталья Павлова. - Чем это опасно? Инородные предметы могут закупорить проход, желудок перестает сокращаться, нарушается кровоснабжение, возможен даже летальный исход.

Пациент на приеме у врача. Фото: предоставлено ГБУ «Мосветобъединение»

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО ПИТОМЕЦ ЧТО-ТО ПРОГЛОТИЛ

- Периодическая рвота

- Животное не может ни есть, ни пить

- Отсутствует дефекация

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПИТОМЕЦ ЧТО-ТО СЪЕЛ ЧТО-ТО НЕ ТО

- Если он съел что-то у вас на глазах, можно заставить его выплюнуть предмет

- Если у вас есть опыт, можно вызвать рвоту у животного

- Но лучше всего обращаться к специалистам как можно быстрее

КОМПЕТЕНТНО

Юлия Богданова, заведующий Советской ветеринарной лечебницей ГБУ «Мосветобъединение»

- Большинство людей не имеют необходимых навыков, поэтому мы бы не рекомендовали вызывать рвоту у питомцев самостоятельно. Своими действиями можно усугубить ситуацию. Чем быстрее вы обратитесь к врачу, тем оперативнее животному окажут профессиональную помощь. Возможно, удастся вообще избежать полостных операций и достать из желудка инородный предмет при помощи эндоскопического оборудования, которое у нас есть. Кроме того, в ветклиниках, и у нас, в том числе, есть служба вызова врача на дом на тот случай, если вы по каким-либо причинам не можете привезти животное к ветеринару.