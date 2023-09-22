Бобров: Старую дымовую трубу бывшей котельной ликвидировали в Перово

Фото: пресс-служба Госинспекции по недвижимости г. Москвы.

Обследование городских территорий специалисты Госинспекции по недвижимости провели в Восточном административном округе Москвы. Как сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Иван Бобров, на улице Плющева, около владения 12А была обнаружена кирпичная дымовая труба бывшей котельной. Сооружение высотой 30 метров находилось за границами оформленного земельного участка, на территории общего пользования.

«Инспекторы также установили, что постройка на государственном кадастровом учете не стояла, право собственности на нее не было зарегистрировано», - уточнил Бобров.

По его словам, труба не эксплуатировалась уже долгое время.Незаконная постройка демонтирована силами Госинспекции по недвижимости.