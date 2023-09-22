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22 сентября 2023 17:19

«Платил Волочковой за совместные фото»: Как бывшему жениху известной балерины удалось провернуть аферу на 100 миллионов рублей

Задержанный за мошенничество бывший жених Волочковой платил ей по 150 тысяч рублей за общие фото
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Дмитрия задержали по подозрению в мошенничестве ФОТО: соцсети

Дмитрия задержали по подозрению в мошенничестве ФОТО: соцсети

Вокруг Анастасии Волочковой страсти не утихали никогда, но в последнее время имя балерины все чаще появляется не в светской, а в криминальной хронике. Всему виной ее бывшие женихи или просто ухажеры, которые один за другим оказываются в поле зрения правоохранителей.

В мае 2023 года бывший любовник звезды Сергей Кузнецов, больше известный как банщик, был задержан за избиение жены. У супруги Сергея открылось внутреннее кровотечение, от побоев опухло все лицо и тело. Женщина впала в кому.

Уже в мае этого же года МВД объявило в розыск адвоката Олега Павлецова. С ним романа у балерины не было, зато были плотные рабочие отношения. Волочкова активно рекламировала его в своих соцсетях. Разыскивать Павлецова начали после того, как он взял с клиентов деньги за свои услуги и уехал из страны, оставив всех с носом.

Совместными фотографиями с Дмитрием балерина делилась в своих соцсетях ФОТО: соцсети

Совместными фотографиями с Дмитрием балерина делилась в своих соцсетях ФОТО: соцсети

Но в этот раз имя Волочковой появилось в криминальной хронике и вовсе из-за Деда Мороза. Так она в своих соцсетях представляла поклонником нового «жениха» - кондитера Дмитрия Дюран. 22 сентября стало известно о его задержании. Мужчину обвинили в мошенничестве на 100 миллионов рублей. В полицию обратились оставшиеся без денег инвесторы, вложившиеся в его бизнес. Волочкова, в свою очередь попыталась обелить неудавшегося любовника.

«Мы познакомились около года назад. Оказался он очень добропорядочным человеком, очень добрым. Он всегда угощал наших девочек-участниц моего проекта десертами. Я ему была за это очень благодарна! Человек вызвал мое расположение красивыми и хорошими поступками!», - написала звезда в своих соцсетях.

Только вот жертвы аферы Дмитрия с балериной во многом не согласны. Чтобы вернуть свои деньги, им пришлось самим побегать за горе-бизнесменом и даже задержать его. «Сотрудничество» с Дмитрием у большинства из них начиналось одинаково – с объявления на одном из интернет-сервисов.

- Я увидел предложение об инвестициях. Созвонился с Дмитрием, он мне рассказал, как все устроено, обещал 5 процентов прибыли каждый месяц. Договор я проверял со своими юристами, все было чисто. Изначально я вложил 1,8 миллионов рублей. Спустя какое-то время вложил еще 2 миллиона, - рассказал msk.kp.ru один из пострадавших. – Знаю тех, кто вложил и 12, и 7 миллионов в это дело.

Своим инвесторам мужчина обещал выплачивать проценты с прибыли ФОТО: соцсети

Своим инвесторам мужчина обещал выплачивать проценты с прибыли ФОТО: соцсети

Первое время проценты на счета инвесторов и правда капали, а вот уже спустя полгода перестали. Задержку в выплатах Дюран объяснил расширением бизнеса.

- Он говорил, что заказов очень много, поэтому пришлось найти помещение побольше, закупиться инвентарем и прочим, - объясняют неудавшиеся инвесторы.

Завтраками, правда, не в виде эклеров, а в виде ложных обещаний, Дмитрий кормил инвесторов еще около 6 месяцев. Нервы некоторых из них к тому моменту уже начали сдавать.

- Я обычный таксист, а вложил почти 4 миллиона, для меня это не маленькие деньги. Я узнал, что один из пострадавших уже подал на него иск, связался с ним. Мы уже не хотели даже никаких процентов, просто вернуть то, что вложили. Но искать его по всей Москве было бы долго, поэтому мы решили хитростью вывести Дмитрия на разговор, - говорит один из пострадавших.

Конфликт мужчины хотели разрешить методом разговора, поэтому выбрали для встречи людное место в центре столицы. После множественных отговорок и объяснений Дмитрий решил просто сбежать от обманутых инвесторов.

- Он просто побежал от нас, но мы догнали его и скрутили, вернулись обратно в кафе. Сотрудники, увидев переполох, вызвали полицию, так Дмитрия и задержали, - вспоминает мужчина.

Задерживать мужчину пришлось самим пострадавшим ФОТО: соцсети

Задерживать мужчину пришлось самим пострадавшим ФОТО: соцсети

Уже в полиции выяснилось, что раньше у задержанного была другая фамилия, а сам он уже полтора года находится в федеральном розыске из-за примерно такой же аферы, которую провернул в Нижнем Новгороде.

- Он там людей примерно на 100 миллионов обманул, и нас примерно на столько же, - вздыхают потерпевшие.

Оказалось, что фейковой была не только фамилия, но и роман с балериной.

- Дмитрий мне сам рассказывал, что не было никакого романа. Он платил ей около 150 тысяч рублей за фотографии ради пиара, - уверяет один из попавших в ловушку мошенника.

Вероятно, именно обилие фотографий со звездами у многих вызывало доверие к бизнесмену. Теперь в этом деле предстоит разобраться следователям. По двум эпизодам мошенничества мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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