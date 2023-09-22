«Платил Волочковой за совместные фото»: Как бывшему жениху известной балерины удалось провернуть аферу на 100 миллионов рублей

Дмитрия задержали по подозрению в мошенничестве ФОТО: соцсети

Вокруг Анастасии Волочковой страсти не утихали никогда, но в последнее время имя балерины все чаще появляется не в светской, а в криминальной хронике. Всему виной ее бывшие женихи или просто ухажеры, которые один за другим оказываются в поле зрения правоохранителей.

В мае 2023 года бывший любовник звезды Сергей Кузнецов, больше известный как банщик, был задержан за избиение жены. У супруги Сергея открылось внутреннее кровотечение, от побоев опухло все лицо и тело. Женщина впала в кому.

Уже в мае этого же года МВД объявило в розыск адвоката Олега Павлецова. С ним романа у балерины не было, зато были плотные рабочие отношения. Волочкова активно рекламировала его в своих соцсетях. Разыскивать Павлецова начали после того, как он взял с клиентов деньги за свои услуги и уехал из страны, оставив всех с носом.

Совместными фотографиями с Дмитрием балерина делилась в своих соцсетях ФОТО: соцсети

Но в этот раз имя Волочковой появилось в криминальной хронике и вовсе из-за Деда Мороза. Так она в своих соцсетях представляла поклонником нового «жениха» - кондитера Дмитрия Дюран. 22 сентября стало известно о его задержании. Мужчину обвинили в мошенничестве на 100 миллионов рублей. В полицию обратились оставшиеся без денег инвесторы, вложившиеся в его бизнес. Волочкова, в свою очередь попыталась обелить неудавшегося любовника.

«Мы познакомились около года назад. Оказался он очень добропорядочным человеком, очень добрым. Он всегда угощал наших девочек-участниц моего проекта десертами. Я ему была за это очень благодарна! Человек вызвал мое расположение красивыми и хорошими поступками!», - написала звезда в своих соцсетях.

Только вот жертвы аферы Дмитрия с балериной во многом не согласны. Чтобы вернуть свои деньги, им пришлось самим побегать за горе-бизнесменом и даже задержать его. «Сотрудничество» с Дмитрием у большинства из них начиналось одинаково – с объявления на одном из интернет-сервисов.

- Я увидел предложение об инвестициях. Созвонился с Дмитрием, он мне рассказал, как все устроено, обещал 5 процентов прибыли каждый месяц. Договор я проверял со своими юристами, все было чисто. Изначально я вложил 1,8 миллионов рублей. Спустя какое-то время вложил еще 2 миллиона, - рассказал msk.kp.ru один из пострадавших. – Знаю тех, кто вложил и 12, и 7 миллионов в это дело.

Своим инвесторам мужчина обещал выплачивать проценты с прибыли ФОТО: соцсети

Первое время проценты на счета инвесторов и правда капали, а вот уже спустя полгода перестали. Задержку в выплатах Дюран объяснил расширением бизнеса.

- Он говорил, что заказов очень много, поэтому пришлось найти помещение побольше, закупиться инвентарем и прочим, - объясняют неудавшиеся инвесторы.

Завтраками, правда, не в виде эклеров, а в виде ложных обещаний, Дмитрий кормил инвесторов еще около 6 месяцев. Нервы некоторых из них к тому моменту уже начали сдавать.

- Я обычный таксист, а вложил почти 4 миллиона, для меня это не маленькие деньги. Я узнал, что один из пострадавших уже подал на него иск, связался с ним. Мы уже не хотели даже никаких процентов, просто вернуть то, что вложили. Но искать его по всей Москве было бы долго, поэтому мы решили хитростью вывести Дмитрия на разговор, - говорит один из пострадавших.

Конфликт мужчины хотели разрешить методом разговора, поэтому выбрали для встречи людное место в центре столицы. После множественных отговорок и объяснений Дмитрий решил просто сбежать от обманутых инвесторов.

- Он просто побежал от нас, но мы догнали его и скрутили, вернулись обратно в кафе. Сотрудники, увидев переполох, вызвали полицию, так Дмитрия и задержали, - вспоминает мужчина.

Задерживать мужчину пришлось самим пострадавшим ФОТО: соцсети

Уже в полиции выяснилось, что раньше у задержанного была другая фамилия, а сам он уже полтора года находится в федеральном розыске из-за примерно такой же аферы, которую провернул в Нижнем Новгороде.

- Он там людей примерно на 100 миллионов обманул, и нас примерно на столько же, - вздыхают потерпевшие.

Оказалось, что фейковой была не только фамилия, но и роман с балериной.

- Дмитрий мне сам рассказывал, что не было никакого романа. Он платил ей около 150 тысяч рублей за фотографии ради пиара, - уверяет один из попавших в ловушку мошенника.

Вероятно, именно обилие фотографий со звездами у многих вызывало доверие к бизнесмену. Теперь в этом деле предстоит разобраться следователям. По двум эпизодам мошенничества мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.