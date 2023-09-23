«Новые вызовы, новые методы»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл в Красногорске заключительный этап конкурса «Учитель года России»

Фото: Сергей Хакимов

В подмосковном Красногорске стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России». Московская область стала местом его проведения как регион победителя прошлого года. В 2022-м звание лучшего школьного педагога РФ выиграл учитель истории и обществознания из Орехово-Зуева, 32-летний Дмитрий Лутовинов.

В нынешнем году Министерство просвещения России проводит этот конкурс уже в 34-й раз.

На правах радушного хозяина, принимающего гостей со всей страны, финал конкурса официально открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Официальная церемония прошла в Доме Правительства Московской области.

- Рады видеть наших дорогих педагогов - участников финального этапа конкурса «Учитель года», - сказал Андрей Воробьёв. - Подмосковью посчастливилось принимать его, поскольку наш Дмитрий Владимирович Лутовинов в прошлом году одержал победу. Но время летит, и каждый следующий год - это новые вызовы, новые методы, новые способы в воспитании и педагогической деятельности.

Губернатор поблагодарил педагогов за их самоотверженный труд, вовлеченность и желание делиться знаниями с детьми.

- Желаю всем успехов. Мы с большой радостью знакомимся с командами участников, чтобы тоже учиться и перенимать все самое лучшее, самое умное.

В заключительном этапе жюри будет выбирать лучших из лучших из 89 педагогов, которые представляют в том числе и новые регионы России. Каждый из этих людей ранее уже прошел через сито предварительного отбора на муниципальном и региональном этапах - то есть, доказав свой уровень сначала среди коллег из школ города, а затем и субъекта РФ.

Среди участников - учителя начальных классов и «профильники». При этом один из основных критериев при подаче заявки на конкурс - соискатель должен проработать учителем не менее 3 лет.

К слову, представители Московской области за последние годы трижды побеждали в конкурсе «Учитель года России» - в 2012, 2013, 2022 годах.

Прошлогодний победитель Дмитрий Лутовинов пожелал участникам конкурса удачи.

- Мне кажется, что главный приз - это люди, которых мы встречаем на своем пути, - рассказал педагог. - Я уверен, что такие конкурсы существуют, чтобы сотрудничать, обмениваться опытом, дружить и помогать друг другу, а не соперничать. У меня, например, практически в любой точке нашей страны теперь есть люди, которые могут встретить и поддержать. Это очень здорово.

В текущем году (который, кстати, был объявлен Годом педагога и наставника) Подмосковье представляет учитель английского языка Владимир Назаренко, представитель педагогической династии в трех поколениях. Мужчина родом из Луганска - переехал в Московскую область в 2015 году и все это время учит детей иностранными языкам в Правдинской СОШ №2 городского округа Пушкинский.

- Я знаю китайский и английский языки, - уточнил Владимир в разговоре с журналистами. - Всю жизнь хотел стать переводчиком, но попробовав, понял, что это не совсем мне подходит. Решил пойти в школу, и стало ясно, что я здесь надолго. У нас династия - мои мама и бабушка филологи. С детства я видел, какой это огромный труд, быть учителем.

Внутри заключительного этапа участников будут оценивать в рамках нескольких конкурсных заданий: они должны провести «Разговор со школьниками», «Педагогический диктант» и «Урок». Затем 15 оставшихся в игре претендентов пройдут еще три испытания - «Мастер-класс», «Вопрос учителю года» и «Слово учителю».

Уже после этого конкурсная комиссия определит победителей и призеров «Учителя года»-2023. А сама церемония награждения по традиции пройдет в День учителя (он отмечается 5 октября) Государственном Кремлевском дворце.