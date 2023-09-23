Ударил женщину, исполосовал ножом ее мужа: что известно о мужчине, который напал на собачников в Звенигороде

"Скорая помощь" доставила его в Одинцовскую областную больницу, но там его спасти не удалось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Половина одиннадцатого вечера. Восточный микрорайон Звенигорода. Мужчина и женщина выгуливают собаку в пяти метрах от подъезда жилого дома. Мимо проходит мужик в кепке. Проходит мимо, лает собака. Мужик разворачивается и бросается на разборки.

Дорогу ему преградила женщина. Слово за слово, и вот мужик бьет женщину так, что она отлетает в сторону. На защиту кидается ее спутник. До этого он сидел на лавочке. Мужик в кепке бьет его в живот, плечо, грудь. Чем - неизвестно. Но после того, как он убежал, жертва начала буквально истекать кровью.

"Скорая помощь" доставила его в Одинцовскую областную больницу, но там его спасти не удалось. Примерно в час ночи он скончался.

- Погибшему было 45 лет, у него диагностированы многочисленные раны грудной клетки, брюшной полости, поясничной области. Повреждены легкие, почка. Состояние изначально было очень тяжелым, - рассказали корреспонденту kp.ru собственные источники.

До своего 46-го дня рождения Сергей И. не дожил буквально 10 дней.

Его предполагаемый убийца - 44-летний Михаил Сейбанов, с места происшествия, по предварительным данным, скрылся на "Пежо". О нем известно немного. На его имя зарегистрировано несколько компаний, где-то он - директор, где-то гендиректор. Возможно, речь идет о фирмах-однодневках, но судить об этом предстоит правоохранительным органам.

Мужчину разыскивают.

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