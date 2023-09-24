Это девочка: Появились новые фото и подробности о жизни малыша-панды в Москве

Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка

24 сентября малышу панд Жуи и Диндин, которые обитают в Московском зоопарке, исполнился ровно месяц. Но все это время зоологи не могли определить пол малыша. Ведь сразу после рождения он весил всего чуть больше 100 грамм, хотя взрослые особи достигают и 100 кило.

— Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка. Обе панды — большая и маленькая — чувствуют себя прекрасно, — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: ТГ канал Сергея Собянина

У мамы Диндин периодически «изымают» чадо для профилактических осмотров. Для этого в зоосаде есть специальный инкубатор: стерильный прозрачный короб, в котором поддерживается комфортная температура и влажность.

Мама-панда сначала беспокойно спала, постоянно карауля детеныша. А первые несколько суток после родов даже отказывалась от еды. Теперь дочка подросла, на некогда голом розов тельцы заколосилась шерсть и фирменная пандовая «портупея».

Фото: ТГ канал Сергея Собянина

— И Диндин относится спокойно, если ребенка забирают на осмотр. В это время она ест бамбук и отдыхает, — поделился мэр города.

За месяц жизни малышка существенно прибавила в размерах — весит уже 1288 грамм, в длину 36,8 см — примерно с две больших ладони. Зоологи говорят, что все параметры в норме, новый житель Московского зоопарка правильно развивается и хорошо набирает вес.

Фото: ТГ канал Сергея Собянина

Пару панд Московском зоопарку дал в аренду Китай. По законам этой страны, все бамбуковые медведи — национальное достояние. Поэтому дарить их и продавать нельзя — разрешено только сдавать в аренду да и то — лишь самым важным партнерам. Жуи и Диндин, когда им исполнится по 15 лет (т.е. примерно через девять лет), поедут на родину. Все их потомство также отправится в Китай.

Фото: ТГ канал Сергея Собянина

В неволе панды размножаются плохо. Сложность еще и в особенностях организма самки — зачать она может только раз в год и на это есть считанные часы. Чтобы «чудо» состоялось, к спариванию зоологи подходят с запредельной скрупулезность. На брачную встречу Жуи и Диндин прилетал спец по разведению панд из Китая. Чтобы заинтересовать робких любовников пришлось включить аудиозапись спаривания других панд.