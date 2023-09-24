Сентябрь, похожий на июль: На следующей неделе Москву ждут новые температурные рекорды

До конца сентября будет стоять тёплая погод Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Москвичи наслаждаются необычайно тёплыми выходными. Погода сейчас на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам для последней недели сентября. В субботу, 23 сентября, осеннее солнце нагрело воздух до +24,7 градуса. До абсолютного рекорда не хватило всего 0,7 градуса - сто лет назад, в 1924 году, было +25,4 (хотя тогда глобальном потеплении никто не слышал).

Но все равно аномалия невероятная, признают метеорологи. Среднесуточная температура воздуха в субботу составила +18 градусов (дневной максимум +24, а ночной минимум +12). И это соответствует нормам для последних чисел июня и начала июля, а никак не финалу первого месяца осени! По средней же температуре сентябрь-2023 в Москве на 2,5 градуса теплее, чем обычно.

В Подмосковье дело дошло до исторических рекордов, рассказали в Московском метеобюро. В Можайске в субботу зафиксированы +24,2 градуса (прежний максимум +23,3, установлен в 2020 году), в Коломне вообще +25,9 (до сих пор не бывало выше +25,7, рекорд сравнительно свежий, 2015 года). В Коломне, кстати, и 20 сентября аномальная осень отметилась историческим достижением, +26,3 градуса!

И ещё один момент: все эти летние цифры - температура воздуха в тени, таково правило метеорологических измерений. А на солнце вообще курорт!

- На солнце температура достигает почти 30 градусов. Самое время позагорать! Нас радует хорошая положительная аномалия температуры, - подтвердил в эфире радио «Комсомольская правда» Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». - Подобные сентябри случаются все чаще. Если обратить взгляд назад, то и в 2020 году был достаточно тёплый сентябрь, и в 2018-м, и в 2015-м. Впрочем, в прошлом и позапрошлом году нас погода в сентябре не радовала, температура была намного ниже нормы.

Прогноз на ближайшую неделю очень оптимистичный:

- До конца сентября будет стоять тёплая погода. Да, в понедельник волшебство тёплой феерии закончится, похолодает до +17…+19 градусов. После +25, конечно, похолодание заметное, но все равно это позднеавгустовская норма. А потом температура опять поползет вверх, будет около +20 градусов, без осадков. Так что мы просто переходим из очень тёплой в умеренно тёплую погоду - и в ней будем оставаться до конца сентября и в самом начале октября, - порадовал Александр Шувалов.

Коллеги из Гидрометцентра России с ним солидарны. В понедельник и вторник, 25 - 26 сентября, они обещают +17…+19 градусов, в понедельник возможен небольшой дождь, а со вторника вновь сухо и солнечно. В среду, 27 сентября, потеплеет до +19…+21 градуса, а в конце рабочей недели, 28 - 29 сентября, до +23!

И это, кстати, опять на грани рекордов за все 140 лет, что ведутся наблюдения за погодой в столице. Максимум для 28 сентября +23,8 градуса (держится почти столетие, с 1924 года). А для 29 сентября +23,3 градуса (и это совсем «древний» рекорд, установлен в 1900 году).

КСТАТИ

Аномально тёплый сентябрь - даже на Балтике и Баренцевом море!

Аномально тёплый сентябрь не только в Москве, но и во многих регионах Европейской части России - и в средней полосе, и на берегах Балтийского моря, и даже на самом севере. Повезло туристам, отправились в Калининград и Светлогорск, им достался настоящий бархатный сезон! Да и осенние путешествия по Золотому кольцу явно удались.

Вот где на этой неделе были установлены новые температурные рекорды:

Санкт-Петербург +22,5 градуса

Калининград +25,6

Псков +24,5

Владимир +24,5

Костромская область, Кологрив +23,5

Ярославская область, Переславль-Залесский +23,8

Архангельская область, Котлас +23

Мурманская область, Териберка +17,6