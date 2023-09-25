Аномально теплая погода в Москве сохранится до субботы 30 сентября

До конца месяца погоду будет определять антициклон, осадков мы не ждём Фото: Иван МАКЕЕВ

Сентябрь-2023 в Москве - самый сухой за все 144 года, что в столице ведутся наблюдения за погодой! И хотя до конца месяца ещё пять дней, метеорологи говорят об этом удивительном рекорде как о свершившемся факте.

Дожди, которые прошли в столице и Подмосковье в ночь на понедельник, — последние в сентябре. До субботы с неба не упадёт ни капли. Да и ночные дожди были очень скромными. В центре Москвы выпало 3 мм осадков, на ВДНХ 2 мм, в районе МГУ 4 мм. На востоке мегаполиса, в Измайлово, — 8 мм. В Московской области больше всего воды досталось Кашире, 13 мм.

Итог сентября по дождям (а точнее, по их отсутствию) такой: за месяц природа расщедрились лишь на 6,1 мм влаги. При норме 66 мм! Прежний рекорд - 7,9 мм, и он держался больше 140 лет, с 1882 года.

- Минувшей ночью прошли последние дожди сентября в столичном регионе, - подтвердила в эфире радио «Комсомольская правда» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. - До конца месяца погоду будет определять антициклон, осадков мы не ждём. Ночи станут более прохладными: в Москве +7…+9 градусов, по области температура может понижаться до +5, где-то до +3 градусов. До заморозков дело не дойдет. Днём при этом тепло - температура воздуха градусов на 5 выше климатической нормы.

По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 26 сентября, в мегаполисе +17…+19 градусов, по области до +20, солнечно и сухо.

В среду, 27 сентября, чуть теплее, +19…+21 градусов, ясно и без осадков.

В четверг, 28 сентября, затянувшееся лето разгуляется до +23 градусов, и по-прежнему будет солнечно

В пятницу и субботу, 29 и 30 сентября, сохранился идеальная погода: +20…+22 градуса, переменная облачность и никаких дождей.