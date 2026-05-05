Воробьевы горы озарит северное сияние

Футуристичная архитектура кластера «Ломоносов-2» не случайна: здесь будут создаваться технологии будущего. Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 2019 года в России стали создавать свои «кремниевые долины» - научно-технологические кластеры, которые ориентированы на сектора экономики, особенно важные для развития страны.

Площадка для космических разработок и робототехники

Одной из таких площадок станет «долина МГУ», а если брать точное название - Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы» (ИНТЦ МГУ). На площади в 17 гектаров планируют разместить девять кластеров, каждый со своей спецификой: космос, биомед, нанотех, инжиниринг, образование и другие. Для компаний, которые там будут работать, ввели разнообразные льготы.

Флагманским стал кластер «Ломоносов» площадью 65 тысяч кв. м. Его открыли в 2023 году, он стал площадкой для стартапов и штаб-квартирой для 75 резидентов.

- Они работают в сфере промышленных и биотехнологий, беспилотных систем, экологии, медицины, ИТ, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Практически все разработки в этом кластере востребованы, находят своих потенциальных клиентов. В первый же год работы резиденты флагмана получили 105 патентов и общую выручку 15 млрд рублей.

«Ломоносов-2» станет продолжением флагмана. Предполагается, что внутри разместятся компании, которые специализируются на космических разработках, робототехнике и IT.

«Атомы», «молекулы», а над ними башенки

- Проектированием кластера «Ломоносов-2» займется одна из самых крупных компаний-проектировщиков в России. В основу задумки легли труды Михаила Ломоносова: разработка принципов физической химии, объяснение природы полярных сияний, а также наука о стекле и создании мозаик, - пояснил Сергей Собянин.

- Когда мы начали продумывать концепцию, то мысленно вернулись к школьной программе, - вспоминает главный архитектор проекта от компании Marks Group Марк Логачев. - Форма и концепция здания отсылают к атомно-молекулярному учению, его основы в России заложил как раз Михаил Ломоносов, который писал, что вещества состоят из корпускул (сегодня мы называем их молекулами), а они, в свою очередь, - из элементов (атомов). Если вы вспомните, как выглядит молекула, то будете примерно представлять себе, чем вдохновлялась наша команда.

Корпус будет многофункциональным.

- Здание площадью 60 тысяч кв. м оснастят высокотехнологичными инженерными системами, в нем разместятся опытно-производственные и лабораторные помещения, а также трансформируемые залы для различных мероприятий, - рассказал глава города.

Поэтому для каждой функции здания будет свой блок. Первый этаж (входная группа) и 2 - 3-й этажи (опытно-производственные помещения, для которых нужны просторные площадки) - это основа здания, которая объединяет его в одно целое. Над ними надстроят многоэтажные «башенки», каждая - для своей функции. Их сферообразная форма должна отсылать к идее атомов, объединенных в молекулу.

Отражать рассветы и закаты

Изюминкой здания станет его отделка.

- Нижние этажи находятся ближе к пешеходам и должны быть более осязаемыми, поэтому для их отделки мы выбрали стеклофибробетон и металл, - говорит Марк Логачев. - Верхние этажи - это общий вид здания, там планируем использовать много стекла и металл. Обычно при остеклении используют либо прямолинейное «граненое» остекление, либо моллированное - гнутое. Мы будем сочетать и то и другое. Не то чтобы мы первопроходцы - это уже использовали. Но раньше к такому приему не прибегали для усиления пластики фасада.

Как сочетать разные технологии и какие методики выбрать, предстоит решать при детальном проектировании концепции. Архитектор подчеркивает: над ней работала команда из 11 человек, каждый из которых профессионал своего дела. В дальнейшем к проектированию подключится еще несколько десятков специалистов, так что амбициозный проект обязательно воплотится в реальность.

- Часть стекол мы обработаем перламутровым напылением. Оно будет давать эффект мерцания, отражать рассветы и закаты. Создавать иллюзию того, что фасад движется, будто северное сияние над Москвой, - отметил Марк Логачев.

КСТАТИ

Принимают заявки на размещение

Точные сроки разработки проекта пока не называются, потому что его внутреннее оснащение будут планировать в зависимости от запросов компаний, которые там разместятся. Их перечень неизвестен, потому что пока идет сбор заявок.

- Все планировочные решения тесно связаны с технологическими запросами будущих компаний - резидентов инновационной долины, - подтвердил Сергей Собянин. - На размещение там могут претендовать компании, которые занимаются наукоемкими проектами в приоритетных для страны направлениях. Заявки принимаются на платформе i.moscow.

Уже подано несколько сотен заявок. Почти половина - от компаний, которые работают с биотехнологиями, остальные - из сферы робототехники, IT, радиоэлектроники и др.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Садик в виде стопки ученических тетрадей примет 150 малышей.

А садик - в форме стопки тетрадей

В Нижегородском районе строят детский сад, который по форме напоминает стопки тетрадей. Его фасад украсят яркие цвета и витражное остекление.

Детский сад в Коммунарке порадует детей желтыми и оранжевыми тонами. На фасадах разместят изображения животных, а углы здания закруглят.

В Бирюлеве Восточном школу и детский сад «составили» из прямоугольников разных габаритов и цветов, что сделало постройку необычной и яркой.

Во Внукове новый образовательный комплекс украсят витражными стеклами во всю высоту, а облицовочная плитка, которую там планируют применять, имитирует кирпичи древесного цвета.

В районе Щукино появится новый образовательный комплекс: в этом здании разместятся детский сад и начальная школа.

Образовательный комплекс в Щукине делают с многочисленными выступами на фасадах, благодаря чему здание будет выглядеть более воздушно. Внутри хотят разместить перегородки с окнами в японском стиле (прозрачные и полупрозрачные), что даст классам и коридорам больше света.