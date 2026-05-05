2,8 млн неравнодушных жителей: С 2012 года в лесах и парках Подмосковья высадили более 168 млн деревьев

Фото пресс-службы правительства Московской области.

Этой весной в Подмосковье вновь массово сажают деревья. Это уже давно традиция такая, запущенная еще в 2013 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, - по весне в регионе проводят масштабную акцию «Сад Памяти» (до 2021-го она называлась «Лес Победы»), а осенью – «День в лесу. Сохраним лес вместе» (ранее носила название «Наш лес. Посади свое дерево»). В первые годы все посадочные зоны находились исключительно в лесных зонах – область восстанавливала участки, пострадавшие от нашествия жука-типографа, расплодившегося после засушливого лета 2010 года. Но позже посадки расширили на городские парки и скверы, а в линейке саженцев появились не только дикорастущие культуры, но и плодовые деревья.

ЕЩЕ 2 МЛН ДЕРЕВЬЕВ ЗА ГОД

Причем, в этой работе участвуют не только специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области, но и обычные жители Подмосковья, которые дважды в год с радостью берут в руки лопаты с ведрами (инвентарь, кстати, на местах выдают бесплатно) и участвуют в областных акциях. Подсчитано, что с 2013 года в этих областных акциях приняли участие более 2,8 млн человек. Их силами на территории 9,6 тыс. га высажены более 19,7 млн деревьев - сосны, ели, дубы, березы, липы, клены, рябины, каштаны, яблони, а также кустарники - сирень, жасмин и так далее.

Таким образом, благодаря неравнодушным восстанавливаются подмосковные леса (они занимают 42% всей площади региона - 19,9 млн га!) и облагораживаются городские зоны отдыха.

Всего же за последние 14 лет в Московской области высадили более 168,2 млн деревьев.

- В акциях по посадке леса ежегодно принимают участие более миллиона неравнодушных людей, внося личный вклад в развитие лесного хозяйства, сохранение лесов, а также в экологическое благополучие нашей области, чтобы наш лес рос здоровым чистым, радовал не только нас, но и наших детей, внуков – будущие поколения, - рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин. - Хочется сказать им отдельные слова благодарности.

Глава регионального Комлесхоза отметил, что общая площадь, на которой с 2012 года были высажены 168 млн деревьев, уже превысила площадь лесов, которые в свое время пострадали от пожаров и короеда.

- В этом году планируем всего планируем посадить почти 2 млн деревьев, провести лесовосстановление более 500 га, - уточнил Ларькин.

«ЗАРЯ, ЗАРЯ, Я - КЕДР!»

Восстановление лесов проводится в каждом муниципалитете.

Например, самая первая акция проводилась в мае 2013 года на территории Ногинского лесничества. Тогда тысячи жителей собрались для посадки новых деревьев на месте крупного пожара в Павлово-Посадском округе, который уничтожил 25 га леса.

- Я занимаюсь уходом за этими лесными культурами с 2014 года. Когда пришел, они были маленькие – меньше метра, а сейчас, конечно, выросли, - рассказал старший участковый лесничий Электрогорского участкового лесничества Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Василий Никитин.

В 2014-м центральная площадка весенней акции находилась в Балашихе, на месте санитарной вырубке погубленных жуками-типографами деревьев. Лес восстанавливали саженцами на площади 19,3 га.

- Это были сосенки двухлетки, трехлетки - совсем маленькие, - вспоминает местный житель Иван Воропаев, который в 2014 году еще учился в школе. - Сотрудники лесничества учили пользоваться мечем Колесова, правильно закреплять корневую систему, шейки и так далее. И сегодня, спустя много лет, здесь появилось много народных троп, по которым можно прогуляться, и воочию увидеть, как подрастает лес. Это уже большие хорошие деревья.

Каждый год центральная площадка акции «Сад Памяти» путешествует по разным муниципалитетам. И в каждом округе обязательно есть свои точки посадок. Это касается даже самых небольших по площади. Например, на закрытой территории Звездного городка в 2019 появилась молодая кедровая аллея.

- Здесь собралось много представителей нашего отряда — и действующие космонавты, и ветераны, - вспоминает Герой России, инструктор-космонавт-испытатель 1 класса отряда космонавтов Роскосмоса Олег Артемьев. - Вместе с губернатором Московской области мы высадили кедры, и все они прижились. Это не просто деревья, а живая память о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. Ведь «Кедр» — это был его позывной. «Заря, Заря, я - Кедр!» - именно так он вещал с орбиты на весь мир.