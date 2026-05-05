Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: «В этом году планируем поставить почти 300 единиц оборудования в 24 реабилитационных центра»

В Подмосковье в нынешнем году будет продолжаться серьезная модернизация реабилитационных центров, в которых помогают взрослым и детям. Эта работа проводится в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В последние годы в этих учреждениях проводят не только капитальный ремонт, но и закупка современного оборудования.

– Мы в Подмосковье развиваем систему реабилитации и оздоровления, – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – Эти направления важны для бойцов, которые возвращаются домой и нуждаются в восстановлении, в том числе после тяжелых ранений. Также эта помощь необходима людям с ограниченными возможностями здоровья – как взрослым, так и детям.

Андрей Воробьёв рассказал об уникальных и крупнейших реабилитационных центрах, которые действуют на территории Подмосковья.

– У нас при поддержке Президента работает центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию участники СВО со всей страны и ребята с проблемами зрения и слуха. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре «Ясенки» в Подольске по просьбе бойцов открыли новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры. Всего в этом году планируем поставить почти 300 единиц оборудования в 24 реабилитационных центра Подмосковья.

В уже упомянутом центре имени Мещерякова с прошлого года работали в тестовом режиме система «Робоспайн» и бесконтактная ванна «Акварелакс», которые работают в сцепке. В ванной гидромассаж расслабляет пациенту мышцы, а затем специальный робот (тот самый «Робоспайн») через мягкие растяжения возвращает позвоночнику человека подвижность. Так при некоторых диагнозах проводится реабилитация травм спины - без хирургического вмешательства.

Оборудование прекрасно себя зарекомендовало на практике, поэтому область закупает его для монтажа на постоянной основе.

– В работе с бойцами, прошедшими через тяжелые физические нагрузки и ранения, мы не имеем права на ошибку, – говорит директор центра реабилитации имени Мещерякова Сергей Захаров. – Тандем «Робоспайн» и «Акварелакс» — это важная система, которая позволяет нам действовать максимально щадяще. Принцип мягкой декомпрессии, реализованный в паре этих аппаратов, дает стойкий положительный эффект у 90% бойцов.

Еще 4 подмосковные организации - Семейный центр «Дмитровский», комплексные центры Воскресенска, Серпухова и Одинцова - получат многофункциональные стабилоплатформы. С помощью этой техники пациенты будут проходить полный цикл реабилитации и укрепления мышц.

Шагательные тренажеры, которые имитируют ходьбы и помогают восстанавливать работу нижних конечностей, поставят в комплексные центры Павловского Посада и Раменского.

В Балашихинский, Серпуховской, Коломенский и Домодедовский комплексные центры социального обслуживания и реабилитации закуплены слухоречевые приборы «Глобус».

Интерактивные комплексы «Интошка–П» и специализированные наборы для логопедов и дефектологов, которые очень важны для развития детей с заболеваниями аутичного спектра, в течение нынешнего года закупят для реабилитационных центров сразу 16 округов. В этом списке - Домодедово, Балашиха, Шатура, Королев, Наро-Фоминский, Воскресенск, Павловский Посад, Серпухов, Раменский, Луховицы, Одинцовский, Можайский, Люберцы, Клин, Коломна, Химки.

Комплексные центры социального обслуживания и реабилитации в Клину, Луховицах и Наро-Фоминском округах оснастят современный мультимедийный комплекс, в который включены сотни коррекционных программ и развивающих игр.

– В 2026 году для центров Подмосковья также будут приобретены игровые наборы Монтессори и Фребеля, сенсорные и балансировочные мостики, мультисенсорные речевые тренажеры, диагностические комплексы и методики исследования интеллекта, программно-аппаратные комплексы для коррекции речи и развития ритма, спортивные мячи для слабовидящих и многое другое реабилитационное и развивающее оборудование, – уточнили в пресс-службе Губернатора и Правительства Московской области.