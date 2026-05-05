Символ весны 1945-го: Как прошла репетиция «Вальса Победы» на ВДНХ - красивые фотографии

Патриотический «Вальс Победы» объединил более 200 пар Москвы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 5 мая, у арки главного входа ВДНХ в Москве состоялась репетиция патриотической акции «Вальс Победы», объединившей сотни студентов столичных колледжей. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Двести пар в костюмах военных лет закружились в красивом танце под аккомпанемент «Майского вальса». Мероприятие «Вальс Победы» - это символ весны 1945-го. Принять участие в акции могут не только студенты, но и каждый желающий.

Данный флешмоб уже долгие годы является не просто танцем, а живой памятью о героическом прошлом, объединяющей граждан в преддверии главного праздника нашей страны. Акция не прерывается вот уже более 10 лет и проводилась даже в 2020 году - в пандемию. Тогда «Вальс Победы» состоялся в онлайн-формате.