Строительство финального участка МСД закончат в этом году

В Москве завершают строительство Московского скоростного диаметра (МСД) – это скоростная магистраль с севера на юг столицы, которая позволяет без светофоров и пробок быстро проехать 48 районов мегаполиса. Напомним, основной его участок открыли 9 сентября 2023, позже достраивали дополнительные съезды, «спрямления дорог», мосты, эстакады и др.

- МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города. За счет этого ликвидируется перепробег до двух километров и сократится время в пути в среднем на семь минут. Это улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из шести районов города и сделает поездки по МСД удобнее и быстрее для всех горожан.

Речь идет об участке МСД вдоль ул.Каспийской, который идет от ул.Кантемировской до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Кроме перераспределения транспортных потоков, он даст диаметру также дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон» с МСД через ул.Липецкую.

Длина дороги – около 4 км по прямой и около 7,7 км с учетом съездов. На разных отрезках пути появится от 4 до 6 полос движения, плюс 6 искусственных сооружений: тоннель длиной 58 метров на пересечении МСД с ул.Бакинской и пять эстакад по ходу движения для организации съездов на расположенные поблизости улицы. Их также отремонтируют. Плюс в рамках благоустройства уложат газоны.

Строительство этого отрезка Московского скоростного диаметра начали в августе 2023 года. По словам главы города, он готов на 55% Закончить объект планируют уже в этом году.