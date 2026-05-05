Рэпер Navai врезался в светофор на Зубовском бульваре на новенькой Ferrari.

Вечером во вторник, 5 мая, в районе дома №4 на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП. Как журналистам KP.RU сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, автомобиль марки «Ferrari» врезался в светофор. За рулем находился известный рэпер.

Согласно данным Telegram-канала Baza, за рулем дорогой машины находился российский рэпер Наваи Бакиров, более известный под псевдонимом Navai, а на пассажирском - его друг. Судя по социальным сетям музыканта, этот автомобиль рэпер купил около месяца назад и недавно отдал его в автомастерскую для обновления экстерьера. Номеров на новенькой машине не было.

«Колеса плохие, Ехал не быстро. <...> Машину не жалко. Слава богу, что все живы, здоровы», - сказал Наваи.

Пострадавших нет, сообщает столичное МВД. Движение на данном участке затруднено из-за аварии. Столичные госавтоинспекторы уже прибыли на место ДТП и устанавливают детали произошедшего.

