Общество5 мая 2026 17:27

Новая Ferrari без номеров: музыкант Navai врезался в светофор в Москве

Рэпер Navai врезался в светофор на Зубовском бульваре на новенькой Ferrari
Авторы (2):
Андрей АБРАМОВ
Елизавета БУБНОВА
Рэпер Navai врезался в светофор на Зубовском бульваре на новенькой Ferrari. Фото: соцсети рэпера Navai

Вечером во вторник, 5 мая, в районе дома №4 на Зубовском бульваре в Москве произошло ДТП. Как журналистам KP.RU сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, автомобиль марки «Ferrari» врезался в светофор. За рулем находился известный рэпер.

Согласно данным Telegram-канала Baza, за рулем дорогой машины находился российский рэпер Наваи Бакиров, более известный под псевдонимом Navai, а на пассажирском - его друг. Судя по социальным сетям музыканта, этот автомобиль рэпер купил около месяца назад и недавно отдал его в автомастерскую для обновления экстерьера. Номеров на новенькой машине не было.

«Колеса плохие, Ехал не быстро. <...> Машину не жалко. Слава богу, что все живы, здоровы», - сказал Наваи.

Пострадавших нет, сообщает столичное МВД. Движение на данном участке затруднено из-за аварии. Столичные госавтоинспекторы уже прибыли на место ДТП и устанавливают детали произошедшего.

Как KP.RU писал ранее, 5 мая в центре Москвы под колесами мотоцикла погибла Ксения Добромилова. Она снималась в клипах, занималась моделингом и была известным фотографом в мото-тусовке. Журналисты KP.RU узнали детали смертельного ДТП, произошедшего на Большой Дорогомиловской улице.