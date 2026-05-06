Двухколесные «Москвичи» уже гоняют по улицам столицы

Пока нареканий к модели нет.

Сейчас в Москве 60 тысяч арендных электросамокатов: поровну на каждого из трех крупных операторов услуги. Первые средства индивидуальной мобильности (СИМ) в Россию везли из Китая. Там огромные заводы собирают устройства едва ли не для всего мира. Под заказ делают дизайн и функции, какие им закажешь. Теперь СИМы массово стали делать и в Москве - на возрожденном заводе «Москвич».

ПОЧЕМУ НЕ СРАЗУ НАШ?

На экс-АЗЛК, как вы помните, четвертый год собирают машинокомплекты, которые доставляют из Китая, под брендом «Москвич». Постепенно производство локализуют, где раньше была китайская деталь, ставят нашу. Такой план изначально и был.

С новыми самокатами схема похожая. На предприятии открыли участок на 20 сотрудников, которые «куют» СИМы. Самокат состоит из 118 компонентов. Все приезжают как конструктор, по коробочкам. Модели сделали инженеры «Яндекса», в прокате которых и используют устройства. На «Москвиче» после сборки девайсы тестируют: загоняют на пандусы и штурмуют гряду «лежачих полицейских».

Кто-то поворчит, что опять взяли китайское, а не стали создавать свое. Но планы как раз говорят о том, что постепенно на «Москвиче» планируют разработать полностью российскую платформу самоката с нашими деталями. Но прежде нужно постигнуть азы сборки, понять, где у девайсов слабые места.

Нечто подобное уже делают на самокатном заводе в Ярославле. Изначально устройства закупили в Китае. Когда в СИМах что-то выходит из строя, их пересобирают, перекрашивают, и если есть российская деталь - ставят ее.

Узнать новинку можно по наклейке на рулевой стойке.

ТЕСТ-ДРАЙВ ПРОШЕЛ

Как ведет себя двухколесный «Москвич»? Отправляемся кататься. Самокаты пока новенькие. Хотел сказать глянцевые, но вообще они приятно матовые. Платформа для ног широкая, даже с моим 45-м размером обуви комфортная. Для тест-драйва выбрал маршрут по переулкам вокруг Мясницкой. Улочки узкие, к тому же много строек, которые съедают тротуар. Поэтому с бордюра приходится периодически спрыгивать на дорогу. За счет амортизаторов приземление мягкое.

Понравился плавный курок газа. На старых моделях он был резковат: нажмешь чуть сильнее, и самокат уже несется. Я, как ответственный самокатчик, такое не люблю. Хочется ездить аккуратно.

В темноте яркий фонарь на руле бьет на 10 метров вперед. Со всех сторон самокат обклеен номерами. Это на случай, если будешь нарушать, чтобы можно было по камерам с любого ракурса отыскать лихача.

Пока нареканий к модели нет. Посмотрим, как пройдет первый сезон в городе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда с самокатами наведут порядок

К началу июля обещают представить варианты поправок в ПДД, которые должны более четко определить, где стоит передвигаться всей братии с электромоторчиками. Параллельно идет работа над тем, чтобы зарегулировать и частные самокаты - для них уже разработаны номера. Еще в начале марта президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об ограничении движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. В первую очередь речь о транспорте курьеров.

КСТАТИ

Теперь еще и скутеры

Впервые они появились прошлым летом, но на всю столицу их было раз-два и обчелся. Теперь же парк пополнили - сразу четырьмя тысячами. Решение довольно интересное: устройство смотрится аккуратнее самоката на городской улице. Плюс кто-то боится ездить, стоя на самокате, а тут более привычная сидушка. Она широкая и удобная. Из скутера торчат педали, но это обманки: крутить их нельзя, поскольку это всего лишь подножки. Едет устройство, как и самокат, после того как жмешь кнопку газа на руле.

Выглядят миниатюрными, но весят прилично.

Разгоняется машинка, как и самокаты, до 25 км/ч. Если на улице есть ограничение, то сама снижает скорость. Неудобен скутер лишь своим весом: несмотря на миниатюрный вид, модель тянет на 35 кило, львиную долю веса дают аккумуляторы.

