Пожар — не вор, он унесёт всё

Природа выдает последние заряды снега, а московские спасатели уже опасаются скорого роста возгораний. Статистика — вещь суровая. 40% всех городских пожаров случаются из-за беспечного обращения с огнём. На втором месте — возгорание электрооборудования (проводка, зарядки, обогреватели). На третьем — транспортные средства. Причем, львиная доля пожаров приходится на многоэтажки. Именно там, где люди чувствуют себя в безопасности.

Как не стать жертвой пожара? Рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС по Москве Александр Бобров.

Дача, шашлыки и 5 метров вокруг мангала

В начале мая нас ждут праздники, тепло, шашлыки... Правила с 2025 года законодательно закреплены в постановлении правительства требования к владельцам мангалов:

Расстояние от огня до дома/построек — не менее 5 метров.

Зона вокруг жаровни (очистка от сухой травы, листвы) — не менее 2 метров.

Рядом — ведро с водой, лопата, песок. Или огнетушитель.

Если речь об отдыхе в лесу, дистанции другие:

До хвойных деревьев — не менее 100 метров.

До лиственных и кустарников — не менее 30 метров.

Запрещено жечь костры на торфяниках, под навесами и при ветре больше 10 м/с.

«Убедились, что угли прогорели? Поворошите, залейте водой, только тогда уезжайте. Не верьте мифу, что сжигать прошлогоднюю траву полезно. Это смертельно опасно. Из-за пала травы выгорают целые улицы частных домов», — предупредил эксперт.

Добавим несколько слов про бани и сауны на участках, где пожар развивается стремительно: трещины в печи, отсутствие предтопочного листа, просушка вещей на трубе — верный способ остаться без бани и не только.

«Температура в бытовой сауне не должна быть выше 110 градусов. Если хотите еще жарче — идите в общественную. При более высокой температуре начинается пиролиз древесины, самовозгорание», — объяснил физику процесса Александр Бобров.

Балкон как пороховая бочка

Места в квартире всегда мало. Кто из нас не складировал на балконе старые лыжи, не нужные вещи или коробки из-под обуви? Оказывается, это не просто беспорядок, а реальная угроза жизни. Окурок выбросили с верхнего балкона — и уже через минуту горит соседский балкон или спальня с открытым окном.

«К сожалению, не у всех получается, чтобы балконы были без горючих материалов. Но именно складирование вещей приводит к печальным последствиям. Огонь при открытых окнах переходит внутрь помещения», — предупредил полковник.

Отдельный крик души — коридоры и лифтовые холлы, заставленные барахлом. Это пути эвакуации. И их захламление — не просто нарушение, а путь к собственной гибели.

Гаджеты в огне

В конце пресс-конференции корреспондент «КП» задал вопрос, который касается каждого из нас: мы же все оставляем телефоны на зарядке на ночь, а это безопасно?

— Опасно. Категорически не рекомендуем заряжать гаджеты в ночное время, - говорит эксперт. - Вы уронили телефон? Появилась микротрещина в аккумуляторе. Ночью он греется, перегревается… Трёх вдохов дыма достаточно, чтобы человек потерял сознание во сне.

Ситуация с электросамокатами часто непредсказуема. Обычно их заряжают в коридорах. А коридор — это путь для эвакуации. Если самокат загорится в прихожей, вы отрезаете себе единственный выход. Заливать горящий аккумулятор водой нельзя категорически. Только накрыть плотной тканью. Или тушить песком, если есть.

«Если вы видите, что батарея нагрелась сильнее обычного, или розетка изменила цвет — не ждите. Проконсультируйтесь со специалистом или замените агрегат. Скрутка и изолента остались в прошлом веке», - отмечает спасатель.

Причем, это не просто советы, а требования. Нарушителей в период особого противопожарного режима будут штрафовать (речь в первую очередь о несоблюдающих противопожарный режим на природе), а при серьёзных последствиях — судить.

— И запомните главное, — добавил он. — Пожар — это не вор. Вор хоть что-то оставит. Огонь уничтожит всё.

Причем, если случилась беда — никакого «ой, сами справимся». Набирайте 101 или 112. Каждая секунда на счету.