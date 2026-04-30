На майские праздники ожидают активизацию лже-газовщиков: как отличить мошенника

В столице идет ежегодная проверка газового оборудования.

«Мосгаз» напоминает, что с приближением праздников мошенники становятся наиболее активны. В столице идет ежегодная проверка газового оборудования – это плановая процедура, во время которой специалисты-газовщики проводят осмотр газопровода внутри квартир, а также газовых приборов: плит и бойлеров. Однако под видом легальных ревизоров действуют и злоумышленники. Их цель: напугать и выманить деньги у жильцов.

«Мосгаз» дает четыре простых совета, которые помогут отличить настоящих специалистов.

1. Работают по графику

Спонтанно газовое оборудование в Москве не проверяют – если на то только не вышло особого распоряжения. В апреле и мае 2026 года такого не было. Управляющие компании (или их аналоги – ТСН, ТСЖ) накануне размещают объявление у подъездов с датой и временем визита проверяющих.

Можно и самому узнать, когда ваш дом числится в расписании «Мосгаза». На сайте компании раздел «График технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилых домах города Москвы». В поисковой строке введите адрес и портал покажет дату визита специалистов.

На этой же странице есть контакты территориальных управлений службы – можно уточнить информацию звонком.

Специалисты-газовщики проводят осмотр газопровода внутри квартир, а также газовых приборов: плит и бойлеров.

2. Носят спецодежду

«Мосгазовцы» одеты в куртки темно-синего цвета с символикой компании. На куртки нанесены светоотражающие полоски, также есть оранжевая вставка ткани. При себе у сотрудника обязательно есть удостоверение: в нем вклеено фото специалиста, стоит печать с голограммой, указана дата действия «корочек». Также на осмотр домашнего оборудования сотрудники чаще всего приходят по одному. Мошенники же, чтобы эффективнее разыграть схему, нередко стучатся в дверь парами.

3. Не навязывают платные услуги

Ревизоры «Мосгаза», если выявляют нарушение, перекрывают газ, пломбируют трубу. Устранением неисправности занимаются уже их коллеги (если речь не о ремонте помещения), которых следует вызывать отдельно. Лже-газовщики придумали другой способ быстро заработать: они уговаривают приобрести сигнализатор загазованности или прибор учета газа. Это полезные приборы, но не обязательные по закону. К тому же нет гарантии, что вам продадут рабочее оборудование.

4. Сделайте контрольный звонок

Есть сомнения в том, что к вам пришел настоящий специалист? Позвоните 104 или 8 (800) 700-71-04. Это телефоны «Мосгаза». Назовите оператору адрес и скажите, что к вам пришел специалист для осмотра. Сотрудник на линии подскажет, проводится ли в данный момент по вашему адресу проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Апрельский гололед напомнил москвичам, что на улице стоит быть бдительными