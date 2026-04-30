Экологи провели арктическую экспедицию на 2000-километровом участке Северного морского пути

Фото: пресс-служба «Газпром нефти».

Специалисты «Газпром нефти» провели масштабное исследование арктической природы на участке Северного морского пути протяженностью свыше двух тысячи километров. С этой целью ученые прошли путь от нефтеналивного терминала «Ворота Арктики», расположенного в Обской губе, до акватории Баренцева моря. Главной задачей экспедиции стала оценка состояния популяций птиц и морских млекопитающих.

Мониторинг биоразнообразия - одно из ключевых направлений в экологической программы компании. Для получения точных и сравнимых в динамике нескольких лет результатов исследователи опираются исключительно на научные методы. За жизнью зверей и птиц в естественной среде обитания экологи, биологи и зоологи следят как с борта исследовательских судов, так и с помощью дистанционной цифровой аппаратуры. Эксперты используют, к примеру, автономные камеры-ловушки. Встроенный в них датчик движения подает сигнал при приближении зверя или птицы, и устройство самостоятельно делает снимок, позволяя фиксировать жизнь представителей фауны непрерывно и удалённо.

В ходе экспедиции, проходившей в 2025 году, учёным удалось зафиксировать около двух десятков видов млекопитающих и птиц, часть из которых занесена в Красную книгу. В водах Баренцева моря исследователи вели наблюдения за моржами и белухами. А в Карском море объектом их внимания стали белые медведи. Параллельно с учетом животных экологи провели анализ проб воды в Обской губе.

Как отметил начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин, многолетние экспедиции подтверждают, что в районе Обской губы сохраняется здоровое природное разнообразие, а условия для обитания животных остаются благоприятными. Он добавил, что компания на системной основе следит за различными биологическими видами, собирая научные данные для анализа динамики. По словам Виктора Сорокина, внедрение современных технологий позволяет оперативно получать достоверную информацию о состоянии флоры и фауны, а это, в свою очередь, дает возможность развивать производственные проекты, не нанося ущерба природному равновесию.

Программа долгосрочных экологических целей «Газпром нефти» включает в себя проекты по восстановлению и сохранению природных экосистем. Среди них – регулярный мониторинг животного и растительного мира, а также внедрение наилучших доступных технологий. В программе закреплены единые принципы работы и цели в области охраны окружающей среды на всех этапах производственной цепочки: от поиска месторождений и добычи сырья до переработки и сбыта нефтепродуктов. Приоритеты компании в сфере экологии гармонизированы с национальными целями развития Российской Федерации, направленными на обеспечение экологического благополучия.