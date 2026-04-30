«Ключевое – это безопасность»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поблагодарил энергетиков, которые ликвидировали последствия последнего циклона

В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение, которое пропадало в некоторых населенных пунктах после недавнего циклона. Напомним, что в течение двух суток, 27-28 апреля, на столичный регион обрушились сильные осадки - выпало 60% месячной нормы. Сильный ветер (до 20 метров в секунду) валил деревья, которые не выдерживали резких порывов и веса мокрого снега, который при плюсовой температуре начинал таять. В результате во многих округах произошли разрывы электросетей. На ликвидацию последствий стихии были выдвинуты около 350 аварийных бригад, представляющих самые разные организации - «Россети Московский регион», «Мособлэнерго», «Мособлтепло», «Мособлгаз», МОС АВС, МЧС, службы муниципалитетов и лесного комплекса, дорожную службу. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах, Клину, Солнечногорске, Раменском, Домодедово. Там специалисты трудились в круглосуточном режиме. Чтобы люди не оставались без света, населенные пункты временно подключили к передвижным электростанциям - их по области в эти дни работало около 120 единиц.

На данный момент во всех округах восстановлено электроснабжение по основной сети 6-10 кВ. Теперь в работе только точечные заявки по сетям 0,4 кВ, которые чаще всего относятся к СНТ и коттеджным поселкам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня встретился с энергетиками Дмитровского городского округа. Здешняя группировка ликвидации последствий циклона состояла из 57 бригад, в которые вошли около 200 специалистов.

- Я приехал поблагодарить всех наших специалистов – «Россети», «Мособлэнерго», муниципальные службы, - сказал Андрей Воробьёв. - Нам в самый сложный момент также помогла Москва, направив свои бригады. Был циклон, и наша задача была – мобилизоваться, сделать все, чтобы наши жители почувствовали как можно меньше неудобств. Работы по распределительным сетям планируют завершить до конца дня.

В лице энергетиков Дмитрова губернатор поблагодарил все бригады, которые восстанавливали подачу электричества. Губернатор отметил и активную помощь сотрудников МЧС.

- Мы с прошлого года достаточно серьезно продвинулись в части реагирования. Задача была – в максимально короткие сроки мобилизовать людей, у которых есть допуск, потому что во всем, что касается электричества, ключевое – это безопасность. Этим должны заниматься те, кто разбирается, имеет необходимые навыки. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем службам - и руководящему составу, и тем, кто работал «на земле», ну и, конечно, жителям - за понимание.

Главный инженер филиала «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» Олег Баталов доложил Андрею Воробьёву, что на данный момент все потребители запитаны, специалисты восостановливают схемы нормального режима работы.

- Передвижными электростанциями мы страхуем водозаборы, тепловые станции, чтобы они продолжали работу, - напомнил губернатор. - В районе аварии их было задействовано большое количество. Ну и, наша задача - каждый год повышать надежность. Все, что связано с деревьями, с заменой опор, реализуем в рамках общей программы с компанией «Россети».