Дочь Валентины Терешковой у фигуры матери

Совершить путешествие во времени и ощутить эффект «личного знакомства» со знаменитыми людьми предлагают в парке «Зарядье». В новом арт-пространстве «Паркинг галерея» 30 апреля открылся музей пластических фигур «Историал. Коллекция». Это первый в России выставочный проект, в котором некоторым героям предложили «гардероб сегодняшнего дня».

- Аналогов этого музея нет. Это смелый проект, за которым стоит огромная работа художников, декораторов, скульпторов. Здесь герои России и герои сегодняшнего дня. Люди, которые делают нашу историю, - рассказал Алексей Фурсин, руководитель Департамента культуры города Москвы.

Зону паркинга в «Зарядье» уже несколько лет использовали, как арт-пространство. Проводили здесь закрытые вечеринки, выставки современного искусства. А теперь отдали под музей. Высокие колоны, белоснежные стены – минимализм в интерьере дает сконцентрировать внимание на главном – на экспозиции скульптур.

- Фигуры создавали скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля. Когда составляли список героев, то было волнительно. И вот стоишь рядом с Пушкиным, Гагариным. Мы не могли, рассказывая о героях страны, не говорить о героях-воинах, которые сейчас в полях и защищают Россию. Именно поэтому у нас представлен собирательный образ участиников СВО, - рассказал Иван Демидов, директор парка «Зарядье».

В премьерной экспозиции пока только 50 фигур выдающихся личностей, которые внесли весомый вклад в истории Россию. Здесь можно увидеть правителей, режиссеров, космонавтов и спортсменов. Советский хоккеист Владислав Третьяк свою фигуру оценил положительно и отметил правильный размер клюшки.

- Он подмигнул мне, сказал: "Похож", - говорит Владислав Третьяк, советский хоккеист, депутат Госдумы. - Для меня большая честь представлять здесь "его величество хоккей". В 60-70-е годы наравне с артистами и космонавтами героями были и хоккеисты. Ведь это мы заставили иностранцев слушать гимн СССР. Я посмотрел на свою фигуру и вспомнил Валерия Харламова, Анатолия Фирсова, всех, кто со мной прославлял нашу страну. Важно, что такие проекты создают, чтобы молодежь помнила наших героев.

Как живые стоят Петр Первый и Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Владимир Высоцкий, Лев Толстой и Никита Михалков, Георгий Жуков, Валентина Терешкова.

- Это, конечно, не мама. Какая-то звезда кино. Мама не носила такой яркий костюм, руки не похожи. Но сама фигура такая реалистичная, ее хочется потрогать. У мамы не было ранее восковых фигур, в целом, наверное, ей понравится, - сказала KP.RU Елена, дочь Валентины Терешковой.

При создании музея не стояла задача сделать копии выдающихся людей. Главная идея - познакомить современное поколение с историей.

- Задача была не просто сделать манекены когда-то живущих людей, а показать их бодрыми, другими в современном мире. На каждую скульптуру потребовалось около месяца, работали с силиконом, его заливают в специальные формы. Каждая скульптура имеет рост и телосложение героя, но общий вес около 20 кг, в целом, легкие герои, - рассказал Юрий Жуков, художественный руководитель компании "Гэлакси".

Создатели решили показать узнаваемых героев по-новому. Ведь можно было бы просто взять их фото из жизни и повторить до мельчайших деталей жесты, мимику и одежду. Однако художник по костюмам Оксана Шевченко предложила одеть скульптуры в современные одежды.

- Мы не хотели одевать героев в одежду, в которой они запомнились. Хотели уйти от музейности и привычного образа, одеть их стильно и модно, но при этом сохранить узнаваемость, - рассказала KP.RU Оксана Шевченко. - У Валентины Терешковой, на самом деле, был красный костюм. Мы и хотели показать ее как яркую звезду среди космонавтов.

Композитор Петр Чайковский сидит в домашней обстановке, в бархатном халате - будто только проснулся и пришла муза. Царь Николай II в белой рубашке с поясом из триколора, в фуражке. В длинном стильном пальто Владимир Ленин, модником показали Владимира Высоцкого - он в джинсах и свитере, плетение которог напоминает занавес в музее Высоцкого.

- У Гоголя смесь исторического костюма и классического пальто - он будто застрял между XIX веком и современным миром. Цветаева у нас сидит в винтажном платье Гальяно, в модных ботинках и в бархатном пальто. Ахматова очень любила шаль, поэтому она в таком платье с бахрамой и брендовых ботинках Miu Miu - надеть их было, правда, сложно, - рассказала Оксана Шевченко.

Сергея Безрукова одели в длинное театральное пальто - его фигура стоит после балерин Большого театра, которые встречают гостей у входа. Современное пальто и на писателе Антоне Чехове - современная одежда, как оказалось, ему подходит также, как и нынешнему поколению его цитаты.

- Мы надеемся, что коллекция музея будет пополняться новыми фигурами. Есть еще много личностей, которые достойны здесь занять свои места, - сказал Иван Демидов, директор парка «Зарядье».

Где: арт-пространство «Паркинг Галерея», ул. Варварка, д. 6, стр. 1.

Когда: понедельник с 12.00 до 21.00, вторник-воскресенье с 10.00 до 21.00.

Максимальное количество посетителей: 45 человек каждый сеанс.

Стоимость: взрослый билет – 1200 рублей, детский билет – 600 рублей.