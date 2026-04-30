«Опорный колледж Подмосковья»: Андрей Воробьёв и Игорь Щёголев посетили в Дмитрове базовый техникум крупнейшего в России медико-спасательный кластер по программе «Профессионалитет»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щеголев сегодня проверили работу Дмитровского техникума, который стал базовым для крупнейшего в России медико-спасательного кластера. Этот кластер был создан по программе «Профессионалитет» и в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».

Дмитровский техникум уникален по многим показателям. Во первых, это старейшее среднее профессиональное образовательное учреждение на севере Подмосковья. Во вторых, здесь один из самых высоких по региону показателей по трудоустройству выпускников - 8 из 10 ребят начинают работами на ведущих предприятиях Московской области сразу после окончания обучения.

При этом новый виток развития техникум получил после капитального ремонта главного корпуса, построенного в далеком 1934 году. После внутренней перепланировки под требования современного образовательного процесса здесь удалось запустить новые лаборатории и мастерские. На данный момент в корпусе занимаются 950 парней и девушек, а общее число студентов Дмитровского техникума превышает 3,4 тысяч человек.

Андрей Воробьёв назвал Дмитровский техникум одним из опорных колледжей Подмосковья.

- Сегодня он включает 4 подразделения в Дмитровском, Талдомском округах и Дубне, - отметил губернатор. - А с 2023 года он является ядром кластера «Правоохранительная сфера и управление» по федеральному проекту «Профессионалитет». Подготовка идет по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по БПЛА. Важно, что налажена связь с работодателями – подписано более 80 договоров с предприятиями.

На базе Дмитровского техникума был создан уникальный медико-спасательный кластер, который на текущий момент состоит из 9 образовательных организаций Московской области и 8 предприятий-работодателей. Теперь это крупнейший подобный кластер в России.

- Мы открыли 13 лабораторий, тренировочная вышка для спасателей и дымокамера, - рассказала директор Дмитровского техникума Ирина Александровская. - Вместе с нашими партнерами, такими как «Россети» и медико-санитарная часть №9, мы готовим кадры, что называется «под ключ». Наши студенты востребованы, так как учатся на настоящем оборудовании, а зачастую оно даже превосходит оснащение современных предприятий.

На данный момент техникум готовит специалистов по 48 направлениям - студенты получают образование по 30 специальностям и 12 профессиям. Основные из них - медики, юристы, педагоги, специалисты по IT, энергетике, логистике, аграрному сектору, автосервису, сварочному делу, радиоэлектронике и другие.

По словам Андрея Воробьёва, интерес подмосковных школьников к поступлению в колледжи устойчиво растет.

- Сегодня 6 из 10 девятиклассников выбирают колледж. За последние 3 года число заявлений на поступление выросло на 65%, - рассказал губернатор Подмосковья. - Поэтому мы обновляем систему среднего профессионального образования: за 5 лет капитально отремонтировали 19 колледжей, в этом году обновляем еще 11.

Всего в Московской области насчитывается 118 колледжей, в которых учатся 138 тысяч студентов.