«Вы смогли это сделать»: Андрей Воробьёв и Игорь Щёголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья»

Фото Александры Степановой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев сегодня встретились с финалистами образовательной программы «Герои Подмосковья». Более 60 ветеранов, прошедших серьезный отбор, несколько недель назад завершили годичное обучение и получили дипломы. «Герои Подмосковья» являются продолжением федеральной программы «Время Героев», которая была запущена по инициативе Президента России для участников специальной военной операции. Бойцы, имеющие высшее образование и опыт работы на руководящих должностях, могут пройти обучение, чтобы в будущем работать в органах государственной и муниципальной власти, в коммерческих организациях области.

Всего организаторы программы получили около 2,5 тысяч заявок из 69 регионов России. После нескольких отборочных этапов в финал вышли 63 человека, представляющие не только Подмосковье, но и другие регионы России - от Калининграда до Краснодарского края, от Запорожской области до Урала. Все они стали выпускниками программы.

- В любом возрасте учиться сложно, а в зрелом, особенно после того, через что вы прошли, принять это решение еще сложнее, - отметил Андрей Воробьёв. - Причем конкуренция сумасшедшая, нужно пройти все отборы. Но вы смогли это сделать. Мы вместе с Игорем Олеговичем (Щёголевым, - Авт.) здесь, чтобы познакомиться, лично вас узнать, где-то помочь или ответить на ваши вопросы.

Губернатор рассказал, что задача каждого региона - помочь максимальному количеству военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО, найти себя в новой роли.

- Ведь найти то, что тебе по душе, что нравится - сложно. Поэтому мы регулярно стараемся с вами встречаться, главы, в том числе, вовлечены в эту работу. Нам важно, чтобы был результат, чтобы после завершения региональной программы финалисты «Героев Подмосковья» были востребованы.

Игорь Щёголев поздравил героев СВО с окончанием обучения.

- Мы все ждем Победы в специальной военной операции. Вы свой вклад в нее уже внесли, - сказал подпред. - Мы тоже стараемся на своих местах делать все, что от нас зависит. Президент поставил задачу - помочь найти вам себя в мирной жизни и выразил надежду, что вы, сможете использовать свой опыт, чтобы помочь нам улучшить качество управления, а также станете проводниками политики поддержки ветеранов.

Игорь Щёголев подчеркнул, что на выпускниках программы «Герои Подмосковья» лежит особая ответственность перед другими ветеранами.

- Вы получили возможность приобрести новые знания, прийти на интересную работу. И, соответственно, ваши товарищи, которые еще воюют, будут смотреть на вас, как на людей, к которым в первую очередь можно будет обратиться в поисках тех или иных решений. Возвращение в мирную жизнь – это задача, которая одним дается легче, другим труднее.

Стоит отметить, что 20 финалистов программы начали работать в подмосковных органах власти еще до выпуска, четверых земляки избрали муниципальными депутатами.

8 из 63 выпускников «Героев Подмосковья» возглавляют в своих муниципалитетах местные отделения Ассоциации ветеранов СВО. Всего же на территории Московской области действуют уже 55 отделений, которые объединяют более 3,7 тысяч человек.